KATASTROFA U PALESTINI

Spaljena zemlja: Svugdje u Gazi su bombe i glad. Više nema razlike. Smrt nas prati posvuda

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 1 min
Foto: profimedia

UN navodi da je posljednjih mjeseci više od 2000 ljudi ubijeno u blizini mjesta za distribuciju pomoći i konvoja. U kolovozu su izvijestili da je većinu tih ubojstava počinila izraelska vojska. Netanyahu sve negira

Gaza je u ruševinama, a stanovnici sve češće poručuju da više nema razlike između bijega i ostanka. Izraelske operacije ne jenjavaju, a svjedočanstva preživjelih otkrivaju razmjere katastrofe. Iz bolnice Al-Ahli potvrđeno je kako je jedno tijelo izvučeno iz ruševina nakon bombardiranja Zeitouna, četvrti Gaze koja je sravnjena sa zemljom. Stanovnici koji su se vratili u taj dio grada zatekli su, kažu, pustoš i mrtve.

- Ono što smo gradili 50 godina nestalo je u pet dana. Hodamo po ruševinama i tijelima naših najmilijih - rekao je Aqeel Kishko za Al Jazeeru.

U Khan Younisu, kamo izraelska vojska upućuje Palestince u takozvanu humanitarnu zonu, nije ništa sigurnije. Al-Mawasi je odavno pretvoren u prenapučen kamp pod šatorima, koji je više puta bombardiran. Upravo ondje poginule su stotine ljudi koji su potražili zaklon.

- Svugdje u Gazi su bombe i glad. Više nema razlike. Smrt nas prati kamo god krenuli - rekla je Samia Mushtaha, raseljena stanovnica Gaze, za Al Jazeeru.

Stanovnici tvrde kako izraelska vojska sustavno uništava cijele obitelji i kvartove.

Jučer je ubijen najmanje 21 Palestinac, a šestero je umrlo od gladi, prema podacima Ministarstva zdravstva.

Na Zapadnoj obali izraelske snage ubile su više od 1000 ljudi od početka rata. Više od 11.000 Palestinaca je u zatvorima, od čega njih 3500 bez ikakve optužnice. UN navodi da je posljednjih mjeseci više od 2000 ljudi ubijeno u blizini mjesta za distribuciju pomoći i konvoja. U kolovozu su izvijestili da je većinu tih ubojstava počinila izraelska vojska. Izrael to poriče. WHO upozorava da je od gladi i pothranjenosti već umrlo najmanje 370 ljudi. Humanitarne agencije, visoki dužnosnici UN-a, britanska vlada i drugi tvrde da su glad i izgladnjivanje u Gazi rezultat izraelskih postupaka.

Premijer Benjamin Netanyahu više je puta poricao da se događa izgladnjivanje.

Na udaru su i palestinske organizacije za ljudska prava. SAD ih je stavio na listu sankcija, uz objašnjenje da surađuju s Međunarodnim kaznenim sudom u postupcima protiv izraelskih čelnika.

Europska unija, upozorava belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot, gubi svaku vjerodostojnost. Amnesty International ističe da bi nastavak izraelskih napada na Gazu mogao imati “katastrofalne i nepovratne posljedice”.

- Gaza je mrtva. I mi s njom - rezignirano poručuju preživjeli. 

