Izraelski šef diplomacije na prvom sastanku Odbora za mir

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon ​Saar sudjelovat će na prvom službenom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa 19. veljače, rekla su dva izraelska dužnosnika u subotu.

Američki dužnosnik rekao je Reutersu ovaj tjedan da će Trump na sastanku u Washingtonu najaviti plan obnove Gaze u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara te detaljne planove za raspoređivanje stabilizacijskih snaga u palestinskoj enklavi.

Izaslanstva iz najmanje 20 zemalja, uključujući i čelnike država, trebala bi prisustvovati sastanku odbora čije je osnivanje podržano rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u sklopu Trumpova plana za okončanje rata u Gazi.

I dok su se regionalne zemlje poput Egipta, Turske, Saudijske Arabije i Katara, kao i velike nacije u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni američki saveznici sa Zapada su oprezniji.

Američki dužnosnici rekli su da će sastanak biti usredotočen na Gazu, razorenu dvogodišnjim ratom.

Primirje između Izraela i palestinske militantne skupine Hamasa stupilo je na snagu u listopadu prošle godine. Otad je poginulo više od 590 Palestinaca, mnogi od njih civili, te četiri izraelska vojnika.

Obje strane su jedna drugu optužile za kršenje primirja, unatoč inzistiranju Trumpove administracije da se ono nastavi prema predviđenom planu.

Američki dužnosnici rekli su da će Trump najaviti da nekoliko zemalja planira poslati nekoliko tisuća vojnika u stabilizacijske snage koje bi u Gazu trebale pristići u narednim mjesecima.

Hamas je dosad odbacivao zahtjeve da položi oružje, a Izrael je rekao da će prisiliti skupinu na razoružanje ako se ona sama mirno ne razoruža.