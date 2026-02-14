Obavijesti

News

Komentari 0
OBNOVA GAZE

Izraelski šef diplomacije na prvom sastanku Odbora za mir

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izraelski šef diplomacije na prvom sastanku Odbora za mir
Foto: David W Cerny

Izraelski ministar vanjskih poslova sudjelovat će na prvom službenom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika, na kojem bi trebao biti predstavljen višemilijardski plan obnove Gaze i raspoređivanje snaga.

Admiral

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon ​Saar sudjelovat će na prvom službenom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa 19. veljače, rekla su dva izraelska dužnosnika u subotu.

Američki dužnosnik rekao je Reutersu ovaj tjedan da će Trump na sastanku u Washingtonu najaviti plan obnove Gaze u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara te detaljne planove za raspoređivanje stabilizacijskih snaga u palestinskoj enklavi.

ODBOR ZA MIR Trump najavljuje plan za obnovu Gaze i raspoređivanje međunarodnih vojnih snaga
Trump najavljuje plan za obnovu Gaze i raspoređivanje međunarodnih vojnih snaga

Izaslanstva iz najmanje 20 zemalja, uključujući i čelnike država, trebala bi prisustvovati sastanku odbora  čije je osnivanje podržano rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u sklopu Trumpova plana za okončanje rata u Gazi.

I dok su se regionalne zemlje poput Egipta, Turske, Saudijske Arabije i Katara, kao i velike nacije u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni američki saveznici sa Zapada su oprezniji.

Američki dužnosnici rekli su da će sastanak biti usredotočen na Gazu, razorenu dvogodišnjim ratom.

Novi udarac Poljska i Italija: Nećemo u Trumpov Odbor za mir!
Poljska i Italija: Nećemo u Trumpov Odbor za mir!

Primirje između Izraela i palestinske militantne skupine Hamasa stupilo je na snagu u listopadu prošle godine. Otad je poginulo više od 590 Palestinaca, mnogi od njih civili, te četiri izraelska vojnika.

Obje strane su jedna drugu optužile za kršenje primirja, unatoč inzistiranju Trumpove administracije da se ono nastavi prema predviđenom planu.

SASTANAK U WASHINGTONU Netanyahu je optimističan: Trump stvara uvjete za dogovor s Iranom i izbjegavanje rata
Netanyahu je optimističan: Trump stvara uvjete za dogovor s Iranom i izbjegavanje rata

Američki dužnosnici rekli su da će Trump najaviti da nekoliko zemalja planira poslati nekoliko tisuća vojnika u stabilizacijske snage koje bi u Gazu trebale pristići u narednim mjesecima.

Hamas je dosad odbacivao zahtjeve da položi oružje, a Izrael je rekao da će prisiliti skupinu na razoružanje ako se ona sama mirno ne razoruža.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura
GLAVNI DOBITAK NA ČEKANJU

Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura

Glavni zgoditak 5+2 ovoga puta nije pogođen  pa se u sljedećem kolu penje na 41 milijun eura. Ipak, u kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitnika, a svaki od njih osvojio je impresivnih 1.055.924,00 eura
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
JOŠ JE DVOJE U BOLNICI

DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026