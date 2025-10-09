Obavijesti

News

Komentari 1
IZVANREDNO OBRAĆANJE

VIDEO Vučić o sankcijama nad Naftnom industrijom Srbije: 'Zaliha ima, ali bit će problema'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Maxim Shemetov

Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina, rekao je Vučić

Jutros u 6 sati Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv Naftne industrije Srbije. To je loša vijest za našu zemlju, očekivana. Višestruko loša za Srbiju. To nije funkcioniranje samo jedne kompanije, to su izuzetno teške posljedice za našu zemlju. Političkom, ekonomskom, socijalnom, svakom dugom smislu, rekao je na početku izvanrednog obraćanja srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina. Zato moramo biti ujedinjeni i pronaći najbolja moguća rješenja - dodao je Vučić.

Naftna industrija Srbije je privatizirana 2008. godine.

- Nemoguće je sve i zapisati, iako sam se trudio da najveći dio toga zapišem. Zahvalan sam građanima Srbije što su dobro razumjeli kolika je odgovornost države. Osigurali smo sve što smo mogli osigurati, ali usprkos tome suočit ćemo se sad s bezbrojnim problemima. Ne brojnim nego bezbrojnim - istaknuo je.

Vučić je istaknuo da rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može raditi do 1. studenog.

- Možda pet ili sedam dana više, poslije toga izuzetno teško. Od tog trenutka nama počinju problemi s derivatima. Naše su rezerve pune, ljudi ne trebaju paničariti. Imamo ukupno 342 tisuće tona dizela, preko 66 tisuća tona benzina, a što se mazuta tiče, ima dovoljno za godinu dana što je izuzetno važno. Što se goriva tiče, do Nove godine, garantiramo, nema problema ni za koga - rekao je i dodao:

- Derivata, benzina, dizela, svega imamo dovoljno, skladišta su nam prepunjena, nemamo ih više gdje stavljati. Ali kad krene potrošnja, vidjet ćemo. Hoćemo li i kako uvoziti naftu, kako će rafinerija nastaviti raditi.

Država se, po njegovim riječima, ponašala odgovorno kao "hrčak" da napuni rezerve.

- Problema će svakako biti.  Mali dio derivata, nekoliko desetina tisuća tona, uvoze nam Lukoil i MOL. Ono što je dodatni problem vezan za sankcije jesu banke. U ovom trenutku NIS ima dovoljno efektive na računu i u poštanskoj štedionici što je oročeno, ne bih govorio o iznosima, ali će druge banke tražiti naplatu svojih kredita. Riječ je o stranim bankama. Pitanje je kakva će biti procjena, morat ćemo razgovarati s američkim partnerima.

