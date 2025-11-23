Obavijesti

BORBA PROTIV DROGE

Izvori za Reuters: SAD pokreće novu fazu operacija u Venezueli

Foto: MIRAFLORES PALACE

Predsjednik Trump spreman je upotrijebiti svaki element američke moći kako bi zaustavio preplavljivanje naše zemlje drogom i priveo odgovorne pravdi, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman

Sjedinjene Države spremne su pokrenuti novu fazu operacija povezanih s Venezuelom u nadolazećim danima, rekla su Reutersu četiri američka dužnosnika, dok Trumpova administracija pojačava pritisak na vladu predsjednika Nicolasa Madura.

Reuters nije uspio utvrditi točno vrijeme ili opseg novih operacija niti je li američki predsjednik Donald Trump donio konačnu odluku o djelovanju. Izvješća o nadolazećim akcijama sve su se više širila posljednjih tjedana jer je američka vojska rasporedila snage na Karibe usred pogoršanja odnosa s Venezuelom.

Dvojica američkih dužnosnika rekla su da će tajne operacije vjerojatno biti prvi dio nove akcije protiv Madura. Sva četiri citirana dužnosnika govorila su pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti nadolazeće akcije Sjedinjenih Država.

Visoki dužnosnik administracije u subotu nije isključio ništa u vezi s Venezuelom.

- Predsjednik Trump spreman je upotrijebiti svaki element američke moći kako bi zaustavio preplavljivanje naše zemlje drogom i priveo odgovorne pravdi - rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Venezuelsko ministarstvo komunikacija nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Trumpova administracija razmatra opcije vezane uz Venezuelu kako bi se borila protiv onoga što je prikazala kao Madurovu ulogu u opskrbi ilegalnim drogama koje ubijaju Amerikance. On je porekao da ima ikakve veze s ilegalnom trgovinom drogom.

Dva američka dužnosnika rekla su Reutersu da razmatrane opcije uključuju pokušaj svrgavanja Madura koji je na vlasti od 2013. Maduro tvrdi da ga Trump želi svrgnuti te da će se venezuelski građani i vojska oduprijeti svakom takvom pokušaju. Također je američke akcije okarakterizirao kao pokušaj preuzimanja kontrole nad venezuelskom naftom.

