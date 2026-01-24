Obavijesti

PUSTILI SU GA NA SLOBODU

Izvrijeđao policajca u Bjelovaru: Ubrzo ga pronašli pa uhitili

ILUSTRACIJA | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska podsjeća kako je vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika zakonom kažnjivo ponašanje koje narušava javni red i mir te ugrožava autoritet i dostojanstvo policije

Mladić (21) vrijeđao je i omalovažavao policajca tijekom postupanja prema drugom građaninu u Bjelovaru u petak oko 23.22 sata. Kada je autom prolazio pored policajca, kroz prozor mu je uputio pogrdne riječi, čime je prekršio javni red i mir, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Nakon toga, policija je zaustavila auto u prometu u kojem je 21-godišnjak bio putnik na stražnjem sjedalu, a utvrdili su da kod sebe nema osobnu niti bilo koji drugi dokument. Zbog više prekršaja su ga uhitili i odveli u posebnu policijsku prostoriju. U subotu su ga doveli na sud, na saslušanje u žurnom postupku, a onda su ga pustili na slobodu.

- Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska podsjeća kako je vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika zakonom kažnjivo ponašanje koje narušava javni red i mir te ugrožava autoritet i dostojanstvo policije kao institucije zadužene za zaštitu sigurnosti građana, napisali su.
 

