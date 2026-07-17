Jak potres pogodio Meksiko! Osjetili ga i u Gvatemali te El Salvadoru: 'Ovo je bilo gadno'

Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je u petak jug Meksika, a podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim državama, Gvatemali i El Salvadoru, objavio je Američki geološki institut (USGS). Prema preliminarnim podacima USGS-a, epicentar potresa nalazio se oko 48 kilometara jugozapadno od mjesta Aquiles Serdán u meksičkoj saveznoj državi Chiapas, u moru, odmah na obali Tihog oceana, prenosi CNN.

Potres je izazvao umjereno do jako podrhtavanje tla duž obalnog područja, a zasad nema službenih informacija o mogućim žrtvama ili materijalnoj šteti.

"Jako je treslo i dugo je trajalo", "Ovo je bilo baš gadno", "Tresla se cijela kuća", nižu se komentari na EMSC-u...

Foto: EMSC

Tajnik meksičke mornarice, Raymundo Pedro Morales Ángeles, izjavio je da u zemlji nakon potresa "nije bilo problema“.

"Nema ozbiljne štete. Što se tiče pomorskih uvjeta, očekuje se da će razina mora na nekim plažama porasti i do pola metra zbog potresa. Javnosti se savjetuje da se zasad drži podalje od plaža“, rekao je Morales Ángeles.

Salomón Jara Cruz, guverner meksičke savezne države Oaxaca, rekao je " da nije prijavljena značajna šteta“.

Predsjednik Gvatemale Bernardo Arévalo poručio je da još nije prijavljen nijedan smrtni slučaj te da se provode planovi za hitne slučajeve.

Iz El Salvadora poručuju kako ni kod njih nije zabilježena šteta, javlja CNN.