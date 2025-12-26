Obavijesti

VELIKO NEVRIJEME

Jake kiše poharale Kaliforniju: Troje mrtvih, vlasti pozivaju na evakuaciju i oprez na cestama

Piše HINA,
Foto: Jill Connelly

Brzina vjetra u području zaljeva premašila je 161 km/sat prema opservatoriju u blizini San Josea, izvijestio je San Francisco Chronicle

Jake kiše koje su padale proteklih dana u velikim dijelovima Kalifornije izazvale su poplave i klizišta te su odnijele tri života, prenio je BBC. Oluje, za koje se očekuje da će trajati i tijekom petka, donijele su 27 cm kiše u neke dijelove okruga Los Angeles, izazvale evakuacije i onemogućile promet glavnim cestama.

Hitne službe morale su izvesti nekoliko akcija spašavanja, uključujući ljude zaglavljene u vozilima zbog porasta razina poplavnih voda. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je u srijedu izvanredno stanje u Los Angelesu i drugim okruzima južne Kalifornije. Oko 100.000 ljudi u državi bez struje je od četvrtka navečer. Američki centar za vremenske prognoze rekao je u četvrtak da su "moguće brojne poplave".

- Osim toga, mnogi potoci mogli bi nabujati, što bi potencijalno moglo utjecati na veće rijeke - rekao je.

Policijska uprava iz San Diega izvijestila je da je u srijedu ujutro 64-godišnjaka iz San Diega ubilo srušeno drvo. Još jedna 74-godišnja osoba poginula je tijekom vikenda u poplavi dok ju je policija pokušavala spasiti iz vozila u Reddingu, rekao je gradonačelnik lokalnim medijima.

U ponedjeljak je žena u 70-ima umrla nakon što ju je "veliki val srušio sa stijene i odnio u ocean" u državnom parku MacKerricher u okrugu Mendocino, priopćio je šerifov ured. Upozorenja na evakuaciju na snazi ​​su dio okruga San Bernardino u južnoj Kaliforniji, a za one u području zaljeva San Francisco u četvrtak ujutro izdana su hitna upozorenja za iznenadne poplave.

Brzina vjetra u području zaljeva premašila je 161 km/sat prema opservatoriju u blizini San Josea, izvijestio je San Francisco Chronicle. U Altadeni, blizu Los Angelesa, pojavilo se klizište u području bez vegetacije koje je manje sposobno apsorbirati vodu. Područje je u siječnju ove godine ogoljeno požarom.

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass proglasila je izvanredno stanje zbog oluja i upozorila stanovnike da budu oprezni na cestama tijekom prometne blagdanske gužve.

- Pozivam sve stanovnike Los Angelesa da ostanu na sigurnom i budu izuzetno oprezni na cestama ako baš moraju putovati. Molim vas, nemojte olako shvatiti ovu oluju - poručila je.

