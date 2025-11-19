VIDEO Na sve još i poplava: U izbjegličkim kampovima u Gazi uništeni šatori, madraci, deke

Jake kiše i plimni valovi izazvali su zadnjih dana poplave u izbjegličkim kampovima smještenima neposredno uz obalu u Pojasu Gaze, uništivši šatore, natopivši madrace i deke i povećavši patnju izbjeglicama unatoč prekidu vatre.

Pokretanje videa... 03:27 Nevrijeme u Gazi dodatno otežalo život izbjeglicama u šatorima | Video: 24sata/Reuters

Hamasova vlada procijenila je štetu od oluja na oko 4,5 milijuna američkih dolara, uključujući 22.000 uništenih šatora, pokvarenu hranu i lijekove te štetu na infrastrukturi, a lokalne skupine za pružanje pomoći poručile su da je hitno potrebno 300.000 novih šatora.

Gotovo svi stanovnici Pojasa Gaze protjerani su iz svojih domova tijekom više od dvije godine rata, koji je počeo nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. godine. Mnogi od njih sada žive u šatorima i drugim jednostavnim skloništima.

Veliku štetu pretrpjeli su i vodoopskrbni i kanalizacijski sustavi uključujući privremene vodovodne cijevi i septičke jame, kao i male solarne panele koji osiguravaju gotovo svu struju o kojoj stanovnici Pojasa Gaze ovise.

Amdžad al-Šava, čelnik palestinske Mreže nevladinih organizacija, koja surađuje s UN-om i međunarodnim humanitarnim agencijama, rekao je da 1,5 milijuna ljudi u Pojasu Gaze treba šatore.

"Šatori koji se već nalaze u Pojasu Gaze dotrajali su, neće zaštititi ljude od kiše", rekao je.

Dublje u unutrašnjosti Pojasa Gaze kiša je izazvala velike probleme. Većina ljudi koji žive u šatorima nema odgovarajuće zahode niti odvodnju, nego se oslanja na male septičke jame iskopane u blizini šatora, koje se za vrijeme jakih kiša izlijevaju.

Većina ljudi također živi u blizini divljih gomila otpada jer su odlagališta otpada i druga infrastruktura nepristupačni ili uništeni.

Bolnice, koje su već preopterećene, upozoravaju na sve veći broj slučajeva želučanih i kožnih bolesti zbog prenapučenosti kampova i nehigijenskih uvjeta u njima, a sve pogoršava raširena pothranjenost zbog koje je ljudima oslabio imunitet.

Veliki rezervoari koji su se prije rata koristili za prikupljanje kišnice napunili su se kanalizacijom i zbog uništenih ili oštećenih cijevi i pumpi mogli bi se izliti na okolna šatorska naselja.

Zamjenik glasnogovornika UN-a, Farhan Hak, rekao je u utorak da se situacija u Pojasu Gaze naglo pogoršala nakon što je kiša poplavila kampove. Rekao je da humanitarni timovi ljudima dijele šatore, cerade i druge osnovne potrepštine dok utvrđuju razmjere štete.