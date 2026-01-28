Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, jakog juga, u srijedu je otkazano nekoliko trajektnih i katamaranskih linija koje povezuju kopno s srednje dalmatinskim otocima, izvijestili su iz Jadrolinijinog ureda u Splitu
Jako jugo zaustavilo pomorski promet: Otkazane trajektne i katamaranske linije u Splitu
"Otkazano je isplovljavanje trajekta u 11,30 sati iz Starog grada na Hvaru prema Split i iz Splita prema Starigradu u 14,30 sati", rekla je Hini Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinijinog splitskog plovnog područja.
Dodala je kako je u prekidu i trajektna linija Drvenik-Sućuraj (na Hvaru).
Otkazano je u 10,30 sati iz splitske Gradske luke i isplovljavanje trajekta prema Veloj Luci, planirano je uspostavljanje te linije u 14,30 sati.
Obustavljene su i katamaranske linije Jelsa-Bol-Split i Split-Stari Grad, izvijestila je Ivulić.
I dalje u prekidu brojne trajektne i katamaranske linije
Iz Hrvatskog auto-kluba oko podneva su izvijestili da su zbog vjetra i dalje u prekidu trajektne linije: Brestova-Porozina, Lopar-Valbiska, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Split-Vela Luka, Stari Grad-Split i Drvenik-Sućuraj .
Još su u prekidu i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split te Zadar-Mali Iž-Veli Iž-Mala Rava-Rava.
Od jutra su također u prekidu brodske linije: Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Zadar-Preko, Mali Lošinj-Unije-Susak, Ilovik-Mrtvaška, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđura, Šibenik-Žirje i Zadar-Sali-Zaglav-Zadar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+