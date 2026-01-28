Obavijesti

NEPOVOLJNI UVJETI

Jako jugo zaustavilo pomorski promet: Otkazane trajektne i katamaranske linije u Splitu

Jako jugo zaustavilo pomorski promet: Otkazane trajektne i katamaranske linije u Splitu
Split: Jugo stvara poteškoće u pomorskom prometu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, jakog juga, u srijedu je otkazano nekoliko trajektnih i katamaranskih linija koje povezuju kopno s srednje dalmatinskim otocima, izvijestili su iz Jadrolinijinog ureda u Splitu

"Otkazano je isplovljavanje trajekta u 11,30 sati iz Starog grada na Hvaru prema Split i iz Splita prema  Starigradu u 14,30 sati", rekla je Hini Jelena Ivulić, koordinatorica  Jadrolinijinog splitskog plovnog područja.

Dodala je kako je u prekidu i trajektna linija Drvenik-Sućuraj (na Hvaru).

Otkazano je u 10,30 sati iz splitske Gradske luke i isplovljavanje trajekta prema Veloj Luci, planirano je uspostavljanje te linije u 14,30 sati.

Obustavljene su i katamaranske linije  Jelsa-Bol-Split i Split-Stari Grad, izvijestila je Ivulić.

I dalje u prekidu brojne trajektne i katamaranske linije 

Iz Hrvatskog auto-kluba oko podneva su izvijestili da su zbog vjetra i dalje u prekidu trajektne linije: Brestova-Porozina,﻿ Lopar-Valbiska, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Split-Vela Luka, Stari Grad-Split i Drvenik-Sućuraj ﻿.

problemi u prometu Olujno jugo paraliziralo obalu: U prekidu trajekti i katamarani
Olujno jugo paraliziralo obalu: U prekidu trajekti i katamarani

Još su u prekidu i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, ﻿Olib-Silba-Premuda-Zadar, Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar,﻿ Jelsa-Bol-Split﻿﻿, Split-Stari Grad-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik﻿, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split te Zadar-Mali ﻿Iž-Veli Iž-Mala ﻿Rava-Rava.

Od jutra su također u prekidu brodske linije: Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Zadar-Preko, Mali ﻿Lošinj-Unije-Susak, Ilovik-Mrtvaška﻿, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđura, Šibenik-Žirje i Zadar-Sali-Zaglav-Zadar.

