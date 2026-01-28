Obavijesti

problemi u prometu

Olujno jugo paraliziralo obalu: U prekidu trajekti i katamarani

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Zbog lošeg vremena u prekidu su katamaranske linije za Vis i Hvar | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U priobalju puše jako do olujno jugo, u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskog auto-kluba (HAK)

Admiral

Zbog vjetra u prekidu su: trajektne linije Brestova-Porozina, Lopar-Valbiska, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ i Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj.

U prekidu su i katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar, Jelsa-Bol-Split , Split-Stari Grad-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik  i Ubli-Vela Luka-Hvar-Split.

Također i brodske linije: Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Zadar-Preko , Mali Lošinj-Unije-Susak, Ilovik-Mrtvaška.

ZABILJEŽILI PREKRŠAJE MUP: Za vikend troje poginulih na hrvatskim prometnicama
MUP: Za vikend troje poginulih na hrvatskim prometnicama

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Iz HAK-a upozorili su na moguće odrone, osobito na cestama u gorskim predjelima. Ponegdje ima i magle.

Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

