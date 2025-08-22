Obavijesti

Jako nevrijeme izazvalo je tehnički kvar na graničnom prijelazu Vinjani Gornji s BiH

Jako nevrijeme izazvalo je tehnički kvar na graničnom prijelazu Vinjani Gornji s BiH
Policija je na terenu angažirana kako bi se promet na tom graničnom prijelazu normalizirao, dodaju iz policije.

Splitsko-dalmatinska policija je u petak izvijestila da je nevrijeme izazvalo tehnički kvar na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH u Vinjanima Gornjim, što otežava promet te pozvala građane da putuju na granični prijelaz u Vinjanima Donjim i na ostale granične prijelaze.

U noći s četvrtka na petak zbog nepovoljnih vremenskih neprilika nastao je tehnički kvar uzrokovan nestankom električne struje što usporava rad i promet na graničnom prijelazu Vinjani Gornji, rekli su Hini u splitsko-dalmatinskoj policiji.

