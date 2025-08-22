Obavijesti

POSLJEDICE NEVREMENA

VIDEO Kaos diljem Hrvatske: Vjetar nosio krovove, tisuće bile bez struje, poplavljeni domovi

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Čitatelj 24sata

Nevrijeme praćeno obilnom kišom zahvatilo je Istarsku, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku i Brodsko-posavsku županiju

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je podatke o posljedicama nevremena koje je u četvrtak zahvatilo nekoliko županija u Hrvatskoj. U Istarskoj županiji je zbog nevremena i obilne kiše na području Umaga, došlo do prekida u opskrbi električnom energijom na području Buja te na umaškom području i dijelovima naselja Plovanija i Kaldanija. Ekipe HEP-a su otklonile kvarove te je opskrba korisnika električnom energijom normalizirana.

Nevrijeme u Istri 00:47
Nevrijeme u Istri | Video: čitatelj/24sata

U Požeško-slavonskoj županiji je uslijed grmljavinskog nevremena od 15.30 do 17.20 sati dolazilo do višekratnih prekida u opskrbi električnom energijom na području cijele Požeštine. U jednom trenutku je 15-ak minuta bez opskrbe električnom energijom bilo oko 8.000 potrošača. Potrošačima je opskrba ubrzo normalizirana, osim u nekoliko naselja na području općine Čaglin.

SRUŠENA BROJNA STABLA Oluja u Osijeku! 120 poziva hitnim službama, oštećeno i krovište Gospodarskog centra
Oluja u Osijeku! 120 poziva hitnim službama, oštećeno i krovište Gospodarskog centra



U Osječko-baranjskoj županiji je jučer od 17.38 sati olujno nevrijeme zahvatilo šire područje Osijeka i susjednih općina te područje Đakova i Baranje. Županijski centar 112 Osijek zaprimio je 126 poziva građana koji su tražili pomoć žurnih službi zbog posljedica nevremena. Pozivi su se odnosili na srušena stabla, prekid opskrbe električnom energijom, oštećenje javne rasvjete i krovišta, vodu u podrumskim prostorijama, nalet vlaka na stablo na pruzi kod Darde i poplavljene prometnice.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Na sanaciji šteta bili su angažirani vatrogasci iz: JVP-a Osijek i DVD-ova Gornji Grad, Donji Grad, Retfala, Sarvaš, Tenja, Čepin, Piškorevci, Darda, Semeljci, Lug, Kešinci, Ivanovac i Đakovo te djelatnici Vodovoda Osijek, HEP-a, tvrtke Unikom Osijek i policijski službenici. Od većih šteta zaprimljena je dojava o oštećenju krovišta na Gospodarskom centru Osijek.
Djelatnici HEP-a rade na sanaciji električne mreže jer su mnoga kućanstva ostala bez električne energije.

Foto: Čitatelj 24sata



Olujno nevrijeme je jučer od 16.30 sati zahvatilo i područje Brodsko-posavske županije. Županjski centar 112 Slavonski Brod zaprimio je više dojava građana o posljedicama nevremena. Uslijed nevremena došlo je do požara krovišta kuće u općini Davor. Ostali pozivi odnosili su se na poplavljeni podvožnjak i parkiralište u Slavonskom Brodu, srušena stabla na kolniku (u Slavonskom Brodu, Podvinju, Dragovcima, i Strmcu), padu stabla na vozilo (u Podvinju), plavljenje podrumskih prostorija (u Slavonskom Brodu. Oštećena su krovišta obiteljskih kuća (Vrpolje), dok su zbog kvara na elektroenergetskoj mreži bez električne energije ostali korisnici na području općina Bukovlje, Bebrina, Oprisavci, Vrpolje te naselja Siče i Lađevac.

Intervenirale su žurne službe.

