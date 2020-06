Jakupčić: Ničeg se ne bojim, a s Rimac se nisam nalazio u kafiću

Osumnjičeni šef Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić u intervjuu je za RTL progovorio o odnosu s Josipom Rimac i optužbama za ucjenu...

<p>Poslije 63 godine života i 39 godina staža u šumarskoj struci doživio sam jedno tragično iskustvo, i ja i moja obitelj, ali vjerujem da ću nakon svega dokazati svoju nevinost i da sam radio u interesu Hrvatskih šuma i Republike Hrvatske, kazao je na početku svog prvog medijskog istupa nakon uhićenja Krunoslav Jakupčić.</p><p>Upitan je li Josipa Rimac vršila na njega pritisak, šef Hrvatskih šuma je odgovorio: 'Taj pritisak se može nazvati i pritisak, ali i lobiranje i njezino zalaganje za svoj grad Knin i za svoju županiju".</p><p><strong>Pogledajte video: 'Hobotnica' Josipe Rimac</strong></p><p>Jakupčić je rekao da se s Rimac susreo nekoliko puta tijekom 2019. godine.</p><p>- Zadnji susret prije korona virusa bio je u Zagrebu, u službenim prostorijama Hrvatskih šuma, tijekom veljače. Uvijek sam to doživljavao kao zalaganje za županiju, a odnosi nje i investitora, ja to ne bih tumačio, jer ne znam, rekao je Jakupčić.</p><p>Progovorio je i o optužbama za reketarenje. Jakupčić tvrdi da to nije istina.</p><p>- Poslije više godina, Hrvatske šume i Uprava društva na čelu sa mnom je napokon uspjela naplatiti svoje veliko potraživanje, zaslužnost, a to je šest milijuna kuna.</p><p>Nedavno je objavljena snimka na kojoj se vidi navodni susret Jakupčića i Josipe Rimac, četiri dana prije uhićenja. Jakupčić demantira da je on na snimci.</p><p>- Objavljena je snimka na jednoj komercijalnoj televiziji i to 25. svibnja, poslije 19 sati. Jedna osoba, druga osoba, međutim ja muška osoba nisam. To je meni vrlo lako dokazati, ako treba i forenzičarom. Ta televizija je objavila jednu veliku šumu. Mi smo kao Hrvatske šume i ja odgovorili na tri ili četiri njihova upita da se ne radi o meni na tom susretu, a oni su svejedno objavili snimku tvrdeći da se radi o meni. Ja se s navedenom gospođom nisam susretao u kafićima već isključivo u službenim prostorijama Hrvatskih šuma, rekao je Jakupčić <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3830626/ekskluzivno-za-rtl-osumnjiceni-sef-hrvatskih-suma-o-odnosu-s-josipom-rimac-i-optuzbama-za-ucjenu/" target="_blank">u razgovoru za RTL</a>.</p><p>Jakupčić kaže da je taj dan bio s najmlađom kćerkom u automobilu.</p><p>- Znam, sjetio sam se. S najmlađom kćerkom, bio sam suvozač u automobilu. Išli smo po suprugu oko 19.30 sati na posao.</p><p>Direktor Hrvatskih šuma <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3830626/ekskluzivno-za-rtl-osumnjiceni-sef-hrvatskih-suma-o-odnosu-s-josipom-rimac-i-optuzbama-za-ucjenu/" target="_blank">za RTL</a> kaže da je ljut i razočaran svime. Hrvatske šume i on osobno odvojeno podnijet će tužbe za kazneno djelo klevete i za naknadu štete.</p><p>- Čini mi se da je gospodin niži rastom od mene i nešto slabije konstitucije, kaže Jakupčić dodajući da ne zna o kojem se kafiću radi.</p><p>Ostaje li na čelu Hrvatskih šuma? Jakupčić kaže da se ničega ne boji. </p><p>- Ja sam čovjek pred mirovinom. Uvijek mi je cilj bio gospodarenje šumama za buduće generacije i pritom zadovoljiti naše brojne zainteresirane strane, i državu kao vlasnika, i drvoprerađivače, dobavljače, prije svega zaposlene, pa sve do najšire javnosti.</p><p>Upitan je li ova afera uteg, šef Hrvatskih šuma ponavlja da je pred mirovinom, ali kaže da ovo iskustvo ostaje do samog kraja života. Što ako ga izbace iz stranke? Jakupčić kratko odgovara: ''O tome će odlučiti predsjedništvo stranke".</p>