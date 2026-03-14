OPSKRBA SE NASTAVLJA

JANAF: Aktivnosti MOL Grupe usmjerene na profitiranje na diskontiranoj ruskoj nafti

Piše HINA,
JANAF: Aktivnosti MOL Grupe usmjerene na profitiranje na diskontiranoj ruskoj nafti
Poslujemo u potpunosti u skladu s pravilima Europske unije, tržišnog natjecanja i međunarodnih sankcija. Otvoreni smo prema svakom postupku pred Europskom komisijom, tvrde iz JANAF-a

Sve aktivnosti MOL Grupe usmjerene su na nastavak profitiranja na diskontiranoj ruskoj nafti, ocijenili su u subotu iz JANAF-a te naglasili da je JANAF d.d. spreman odgovoriti na svaku prijavu MOL-a i Slovnafta pred nadležnim institucijama.

- Poslujemo u potpunosti u skladu s pravilima Europske unije, tržišnog natjecanja i međunarodnih sankcija. Otvoreni smo prema svakom postupku pred Europskom komisijom jer će objektivno potvrditi činjenice o našem redovnom i tržišno utemeljenom poslovanju te ostajemo spremni na suradnju i konstruktivan dijalog - istaknuli su u priopćenju.

Napomenuli su da se cijene transporta JANAF-ovim sustavom formiraju na osnovi istih kriterija za sve partnere, u transparentnom i zajedničkom procesu u kojem su partneri upoznati s metodologijom.

- Pokušaji MOL Grupe za diskreditacijom JANAF-a kroz neprihvatljive usporedbe s potpuno drugačijim naftovodnim sustavima i selektivno prikazivanje jediničnih cijena transporta samo su još jedan u nizu pokušaja da se nadležne europske institucije uvjeri u to da nemaju drugog izbora nego da Mađarskoj i Slovačkoj omoguće nastavak profitiranja na diskontiranoj ruskoj nafti - ocijenili su.

Tvrde i da MOL Grupa kontinuirano pokušava izvršiti neprimjeren pritisak na JANAF, kao i na europske institucije, a samo s jednim ciljem - nastavkom uvoza diskontirane i sankcionirane ruske nafte na kojoj je navikla stvarati visoke ekstra profite.

- JANAF je do sada dokazao kako je pouzdan i siguran energetski partner, osiguravajući, između ostalog, neometanu opskrbu zemalja središnje Europe sirovom naftom. Toga je svjesna i MOL Grupa, koja je u najnovijem razdoblju najavila JANAF-u dolazak devet tankera s neruskom naftom, od kojih su četiri već zaprimljena na Terminalu Omišalj, dok su tri najavljena za dolazak u ožujku i još dva u travnju - istaknuli su.

Kao i uvijek do sada, JANAF će, kako su naglasili, bez obzira na sve pritiske nastaviti s redovitom opskrbom Mađarske i Slovačke sirovom naftom u skladu s kalendarom transporta i potrebama MOL Grupe.

Komentari 1
