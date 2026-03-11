Obavijesti

JOŠ NEMA DOGOVORA...

Janaf: MOL i dalje postavlja dodatne uvjete. Pristupaju procesu na način uzmi ili ostavi

"Otvoreni smo za nastavak razgovora u okviru Glavne uprave za energetiku Europske komisije, ali isključivo na partnerskim temeljima i uz poštovanje realnih uvjeta transporta", kažu u Janafu...

Iako je MOL prihvatio prijedlog Jadranskog naftovoda (Janaf) da se testiranje kapaciteta naftovoda provede pod nadzorom Europske komisije uz angažman neovisnog stručnjaka te definiranje ključnih elemenata oko kojih se treba dogovoriti, usuglašavanje još nije postignuto, pa postupak ispitivanja nije započeo u srijedu, kako je bilo planirano, priopćeno je iz Janafa.

"MOL i dalje postavlja dodatne uvjete te pristupa procesu na način 'uzmi ili ostavi', što nije partnerski pristup kakav očekujemo u dugogodišnjoj suradnji. Podsjećamo da je Janaf tvrtka čija je jedna od temeljnih djelatnosti transport nafte kojom se bavi već skoro 50 godina, a MOL koristi usluge Janafova sustava već 13 godina te je upoznat sa svim mogućnostima naftovodnog sustava", ističu u priopćenju objavljenom u srijedu.

Janaf navodi i da može prihvatiti isključivo model testiranja koji omogućuje dobivanje rezultata usporedivih s realnim operativnim uvjetima, dok MOL-ov prijedlog nije u skladu s tim kriterijima. Kao operator infrastrukture, Janaf ustraje na tome da se utvrđivanje kapaciteta naftovoda provede u kontinuitetu tijekom jednog mjeseca na dionici Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta, u režimu rada 0–24, s prijedlogom količine od milijun tona nafte i tehničkim parametrima koji odgovaraju redovnom režimu transporta.

 "Otvoreni smo za nastavak razgovora u okviru Glavne uprave za energetiku Europske komisije, ali isključivo na partnerskim temeljima i uz poštovanje realnih uvjeta transporta", kažu u Janafu. 

 Izvješćuju i da se dinamika dopreme sirove nafte za MOL odvija stabilno i bez ikakvih operativnih zastoja. U proteklom razdoblju Janaf je tako izdao suglasnost za prihvat devet tankera neruske nafte na Terminalu Omišalj, od čega su četiri već iskrcana, a od preostalih pet, tri su planirana za dolazak tijekom ožujka, dok su dva predviđena za travanj.

"Transport kroz Janafov sustav za MOL Grupu odvija se u potpunosti u skladu s uobičajenim poslovnim procesima i preuzetim obvezama, bez odstupanja i bez ograničenja u isporuci, čime je osigurana stabilna opskrba Mađarske i Slovačke", zaključuju u priopćenju.

Ispitivanje bi trebalo trajati 10 mjeseci

Podsjetimo, iz MOL Grupe prošli petak su izvijestili da će, nakon dogovora s Jadranskim naftovodom (Janaf), dugoročna serija testova kapaciteta na naftovodu Adria (Janafov naftovod) započeti 11. ožujka, a trajat će 10 mjeseci u tri do četiri faze.

 Tijekom tih faza stručnjaci će ispitati kakvu stabilnu, održivu i dugoročnu kontinuiranu transportnu učinkovitost infrastruktura može postići u različitim vremenskim uvjetima, u različitim godišnjim dobima i s različitim vrstama sirove nafte, stoji u priopćenju. 

 Približno desetomjesečna serija testova koja se sastoji od više elemenata neće se zaustaviti samo na ispitivanju kapaciteta naftovoda, napominju iz mađarske kompanije. Strane su također zainteresirane za to kako će funkcionirati cjelokupni hrvatski logistički lanac transporta sirove nafte. Stoga će, uz procjenu kapaciteta naftovoda, između ostalog ispitati i kapacitete luke, mogućnosti i brzinu istovara, kao i sposobnosti miješanja sirove nafte, naveli su tada iz MOL-a.   

