SAD produžio licencu NIS-u!

Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) dodatno je u u utorak produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS), javila je Radio-televizija Srbije, pozivajući se na izvore iz Washingtona. Licenca će omogućiti NIS-u nastavak rada i preradu sirove nafte, a važit će do 1. srpnja. Srbijanska vlada potpisala je ranije danas dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju NIS-om koji će, pod uvjetom da MOL uspješno otkupi udio Gazpromnjefta u NIS-u, omogućiti mađarskoj kompaniji da postane većinski vlasnik tog naftnog poduzeća te osigurati njezin daljnji rad i opskrbu Srbije naftnim derivatima.

Ugovor je potpisan u danu u kojem istječe rok koji su američke financijske vlasti (OFAC) dale mađarskoj i ruskoj strani da postignu dogovor o preuzimanju 56,1 posto dionica ruskog vlasništva u NIS-u, koji je obuhvaćen američkim sankcijama ruskom energetskom sektoru, uvedenim početkom 2025. godine u jeku invazije na Ukrajinu.

Sjedinjene Države su, nakon više odgađanja, sankcije NIS-u uvele 9. listopada 2025. godine

Ugovor s MOL-om, priopćeno je iz danas iz ministarstva rudarstva i energetike Srbije, stupit će na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore o kupoprodajnom ugovora i ako to odobri američki ured za kontrolu inozemne imovine.

Prethodno je OFAC do 16. lipnja uvjetovao i postizanje dogovora o kupoprodaji 56,1 posto ruskog vlasništva MOL-u i Gazpromnjeftu.

Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gazpromnjefta za stjecanje vlasništva na ruskim udjelom u NIS-u još se finalizira, rekli su RTS-u i srbijanskom ministarstvu rudarstva i energetike.