Janaf ide u eksploataciju nafte u Kazahstanu: Ulaže 43,6 mil. €!

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Janafa održanoj u utorak, izglasana je odluka o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva Geoenergija razvoj, putem kojeg će Janaf zajedno s Agencijom za ugljikovodike financirati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Kazahstanu.

- Sukladno odluci, poduzet će se daljnje aktivnosti kako bi Janaf pristupio u članstvo društva Geoenergija razvoj uz Agenciju za ugljikovodike, te uz preuzimanje obveze dodatnih činidbi uplatom novca do maksimalnog iznosa od 43,68 milijuna eura za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys, u Republici Kazahstan, u strateškom partnerstvu s kazahstanskom kompanijom KazmunayGas - stoji u priopćenju Janafa.

Uprava Janafa pritom je istaknula kako je diversifikacija poslovanja jedan od njezinih ključnih prioriteta u složenim tržišnim i geopolitičkim okolnostima.

- Naš zajednički cilj je osiguravanje dugoročne stabilnosti, kao i daljnjeg rasta i razvoja Janafa kao značajnog čimbenika u energetskom sektoru ovog dijela Europe, čemu će iskorak u Republiku Kazahstan zasigurno doprinijeti - stoji u priopćenju Uprave Janafa.

Dvije godine nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju s KazmunayGasom, partnerski odnosi s prijateljskim Kazahstanom nastavljaju se razvijati kroz novu poslovnu suradnju, navodi se.

- Danas je postavljen temelj za daljnji razvoj i transformaciju Janafa u suvremenu energetsku kompaniju koja daleko nadilazi svoju temeljnu funkciju transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata. Uz već započeti iskorak u obnovljive izvore energije i druge planirane aktivnosti diversifikacije, nastavit ćemo s poduzimanjem daljnjih aktivnosti usmjerenih na dugoročno osiguranje stabilnog i održivog poslovanja društva na zadovoljstvo vlasnika, zaposlenika i cijele šire zajednice u kojoj djelujemo - kaže se u izjavi članova Uprave Janafa.