nakon produžetka licence

Janaf počeo isporuku sirove nafte NIS-ovoj rafineriji u Srbiji

Piše HINA,
Janaf će isporučivati već plaćenih 85.000 tona sirove nafte, a potom i dodatnih 35.000 do 45.000 tona, rekla je ministrica

Jadranskim naftovodom Janaf potekla je sirova nafta ka rafineriji Naftne industrije Srbije (NIS) nakon što su američke vlasti produljile operativnu licencu toj kompaniji dok traju pregovori o kupnji ruskog udjela u NIS-u s mađarskim MOL-om, javila je u utorak Radio-televizija Srbije.

Janaf je, slijedeći zabranu Ureda američkog ministarstva financija za inozemnu imovinu (OFAC), prekinuo isporuku nafte pančevačkoj rafineriji 9. listopada kada je počela puna primjena sankcija SAD-a.

Američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja.

OFAC je licencom produljio Naftnoj industriji Srbije rok za pregovore o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u do 24. ožujka, nakon prethodnog roka za promjenu vlasničke strukture koji je bio do 13. veljače.

U međuvremenu i Srbija pregovara o mogućnosti povećanja svog udjela u NIS-u, potvrdila je ministrica rudarstva i enegetike Dubravka Đedović Handanović, najavljujući početak rada rafinerija u Pančevu prije kraja ovog tjedna, a prve isporuke dizela na tržište 26. do 27. siječnja.

Janaf će isporučivati već plaćenih 85.000 tona sirove nafte, a potom i dodatnih 35.000 do 45.000 tona, rekla je ministrica.

Prema sazanjima RTS-a, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s upravom MOL-a o mogućnosti kupnje NIS-a. Razgovarano je "o svim aspektima suradnje, hitnosti rješavanja problema sa američkim OFAC-om", te o "značajnom potpisivanju međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske", navodi RTS.

Poslovno izaslanstvo MIOL-a prethodnih je dana u jeku pregovora o promjeni većinskog vlaasništva posjetilo postrojenja, benzinske postaje i infrastrukturu koju posjeduje NIS.

Vučić, koji boravi u posjetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, rekao je danas srbijanskim medijima kako vjeruje da će se "za dva, tri dana definitivno znati" tko će biti kupac ruskog udjela u NIS-u, te da će o tome razgovarati i sa predsjednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zayedom.

Dodao je da je to "od ogromnog značaja za Srbiju, imajući u vidu i situaciju sa NIS-om". 

