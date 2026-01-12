VIDEO Smrznute stepenice na Euru u Beogradu, a iz Arene krive gledatelje: 'Neodgovorno'

Srbija je domaćin Europskog prvenstva u vaterpolu. Ali Srbija, tj. organizatori, nisu u stanju niti pobrinuti se da su očišćene stepenice koje vode do beogradske Arene u kojoj se održavaju utakmice. Društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima se vide posjetitelji koji se pokušavaju spustiti niz zamrznute stepenice. Puno je tu starijih, djece... Sve skupa izgleda dosta opasno.

Ali, iz vodstva beogradske Arene demantiraju da su oni išta krivo napravili.

Prema njima, krivi su posjetitelji!

- Povodom snimki na društvenim mrežama na kojima se vidi određeni broj posjetitelja vaterpolo utakmice između Srbije i Nizozemske, koji se u nesigurnim uvjetima spuštaju s gornjeg platoa, Beogradska arena želi istaknut da je taj dio platoa i stepeništa zatvoren već nekoliko tjedana za upotrebu - poručuju mrtvo hladno iz Arene.

Pravdaju se kako imaju drugu manifestaciju...

- Glavni razlog zatvaranja je manifestacija Čarobna zima koja se održava na sjevernom platou. Dio stepeništa koji se vidi na priloženim snimcima od 24. prosinca 2025. zabranjen je za prolaz i ograđen je ogradom. Prilikom izlaska posjetitelja s utakmice iz Arene, na tom dijelu platoa bio je prisutan i pripadnik osiguranja, no neodgovorne osobe su sve to zanemarile i na vlastitu odgovornost spuštale su se niz nesigurno stepenište. Kako se ovakve stvari ne bi ponavljale, stepenište je očišćeno, a osiguranje na tom mjestu je pojačano, prolaz i dalje nije dopušten - pišu iz Arene.

Dakle očistili su stepenice kojima je zabranjen pristup zbog druge manifestacije, ali tim stepenicama je i dalje zabranjen pristup. Pa zašto ih onda nisu odmah počistili? Ledom su planirali preplašiti posjetitelje?

- Apeliramo na sve građane da se pridržavaju uputa i oznaka Arene, jer samo poštivanjem istih možemo osigurati sigurno kretanje.Sigurnost manifestacija unutar samog objekta, kao i prostora izvan njega koji je u nadležnosti Arene, i dalje ostaje prioritet rukovodstva i svih zaposlenika Arene. Posebna pozornost posvetit će se svim sigurnosnim aspektima tijekom trajanja Europskog prvenstva u vaterpolu, s obzirom na velik broj posjetitelja i trenutne vremenske uvjete - poručuju iz Arene.