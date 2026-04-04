'BUDIMO SNAGA KOJA POVEZUJE'

Jandroković čestitao Uskrs: 'Važno je ne zaboraviti ranjive, usamljene i obeshrabrene'

Piše HINA,
Zagreb: Gordan Jandroković održao konferenciju za medije | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Neka uskrsna poruka Kristove nade ispuni domove obiljem blagoslova, mirom i nepokolebljivom vjerom te nas potakne da jedni drugima uvijek budemo nositelji ohrabrenja i iskrene potpore, poručio je Jandroković

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u subotu uskrsnu čestitku svim kršćanskim vjernicima uz poruku kako je osobito važno da u blagdanskom ozračju ne zaboravimo na ranjive, usamljene ili obeshrabrene.

- Isusova žrtva na križu najsnažnije je svjedočanstvo bezuvjetne ljubavi i darivanja za druge. Kao takva, vjernike poziva da i u vlastitim životima prepoznaju značaj služenja, solidarnosti i spremnosti na osobnu žrtvu. Stoga je osobito važno da u ovom blagdanskom ozračju, kada smo na poseban način posvećeni vlastitim obiteljima, ne zaboravimo na sve one koji su potrebiti naše pažnje, koji su ranjivi, usamljeni ili obeshrabreni - stoji u čestitki predsjednika Sabora.

Slaveći najveći kršćanski blagdan, istovremeno smo pozvani na radost i na odgovornost, dodaje Jandroković navodeći kako se, među ostalim, ta odgovornost ogleda i u spremnosti da svi konkretnije doprinesemo dobru zajednice u kojoj živimo, da budemo snaga koja povezuje, koja živi i zagovara istinske kršćanske vrijednosti.

- Uskrs je za vjernike trajni i jedinstveni izvor snage i nadahnuća, a to je osobito važno u vremenu rastućih izazova i bojazni - ističe se u čestitki.

Neka uskrsna poruka Kristove nade ispuni sve domove obiljem blagoslova, mirom i nepokolebljivom vjerom te nas potakne da jedni drugima uvijek budemo nositelji ohrabrenja i iskrene potpore, poručuje Jandroković i u ime Hrvatskoga sabora i osobno, svim hrvatskim građankama i građanima te svim Hrvaticama i Hrvatima u svijetu upućuje iskrene čestitke u povodu Uskrsa.

