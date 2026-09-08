Gordan Jandroković: Ilegalni otpad u Gospiću konačno potiče akciju

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je u utorak da je slučaj s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću "snažan impuls" Vladi za intenzivnije rješavanje problema s odlagalištima diljem Hrvatske te ustvrdio da vlada, nijedna dosad, nije bila na to "dovoljno koncentrirana". "Želim iskazati solidarnost s ljudima koji žive u blizini takvih odlagališta, posebno u Gospiću, ali, nažalost, takvih mjesta ima i drugdje", kazao je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora, uoči početka nove sjednice idućega tjedna na kojoj očekuje da će upravo tema otpada biti dominantna.

Dodao je da problem ilegalnih odlagališta postoji "već desetljećima". "Čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada, uvijek su bili neki drugi prioriteti. Ali ovaj slučaj mora biti jedan snažan impuls koji će dovesti da Vlada intenzivnim mjerama krene u raščišćavanje te teme, da se saniraju odlagališta, prvo ovo u Gospiću koje je najurgentnije", naglasio je.

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Očekuje da će se to pitanje riješiti što prije, kroz zakonska rješenja i aktivnosti Vlade, te istaknuo da bi trebalo uvesti strože sankcije za one koji zagađuju okoliš "jer je zagađivanje okoliša udar na temeljne vrijednosti definirane Ustavom".

"I oni koji su se usudili takvo što činiti trebaju biti najstrože kažnjeni", ustvrdio je.

Jedno je briga za okoliš, a drugo politička borba - ta se tema zloupotrebljava

Istaknuo je da problem ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću treba razdijeliti na dvije razine - na brigu za okoliš, ljude i prirodu oko koje, smatra, ne bi trebalo biti političkih razlika te na političku borbu.

"Svi bi željeli da Hrvatska nema tu vrstu problema s ilegalnim odlagalištima, odlaganjem otrovnog ili opasnog otpada", rekao je te dodao da se ta tema zloupotrebljava od pojedinih aktera na političkoj sceni.

"Politička borba će se nastaviti, to je legitimno, međutim, to ne bi trebalo biti u prvom planu. To je bitna tema oko koje moramo imati određenu razinu suglasja. U prvom planu treba biti da Vlada konačno krene snažnije rješavati ta pitanja", rekao je.

Govoreći o najnovijim izvješćima koje je objavio Uskok, Jandroković je upozorio da "u eteru postoji puno različitih informacija, ali da je najvažnije to što sva dosadašnja izvješća pokazuju da je voda za piće u Lici zdravstveno ispravna". Upozorio je i da je "proizvoljno tumačenje izvješća također rađenje određene štete".

"Mogu razumjeti svakog čovjeka, majku, oca koji dobiva svakodnevno informaciju da je voda zagađena, hrana nejestiva...Više se povjerenja treba dati institucijama. Ne vjerujem da bi se netko usudio davati lažna izvješća ili prikrivati da postoje ozbiljna onečišćenja. Bitno je iz svih izvješća do sada i govora svih stručnjaka da voda nije onečišćena", rekao je Jandroković.

No, naglasio je, svi istodobno upozoravaju na potrebu što brže sanacije ilegalnog odlagališta kako bi se spriječilo da otrovne tvari u budućnosti prodru u tlo i vodu.

"Važno je da ne dižemo paniku. Ne bih želio umanjivati ozbiljnost situacije, ali važno je da interpretiramo ta izvješća i slušamo mišljenja stručnjaka i ne zloupotrebljavamo u političkoj borbi strah ljudi, koji objektivno postoji", poručio je.