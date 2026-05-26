POSJET VATIKANU

Jandroković ide kod pape

Piše HINA,
Zagreb: Gordan Jandroković govorio o obljetnici referenduma o neovisnosti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas putuje u Vatikan radi trodnevnog posjeta Svetoj Stolici u sklopu kojeg će se u srijedu dana sastati s papom Lavom XIV.

Jandroković će u utorak prisustvovati svečanom koncertu u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu. "Tom prigodom Jandrković će održati govor te se susreti s hrvatskom zajednicom u Talijanskoj Republici", priopćio je ured Predsjednika Hrvatskog sabora.

Uz crkvu je vezan Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, najstarija hrvatska institucija izvan Republike Hrvatske, koja u kontinuitetu djeluje više od 500 godina.

Osim što služi hrvatskim svećenicima na poslijediplomskim studijima na katoličkim sveučilištima u Rimu, ta institucija usmjerena je i na očuvanje hrvatskog identiteta i kulture.

Na čelu Zavoda i crkve je od 2020. rektor Marko Đurin.

U srijedu prijepodne, Jandrokovića će u pratnji supruge Sonje Jandroković u privatnu audijenciju primiti Lav XIV., nakon čega će predsjednik Sabora nazočiti općoj audijenciji na Trgu svetog Petra.

Robert Francis Prevost izabran je u svibnju za poglavara Rimokatoličke Crkve. Prvi je papa iz Sjedinjenih Američkih Država. 

Na Petrovoj stolici naslijedio je papu Franju i uvelike slijedi njegove poruke. U dosadašnjem pontifikatu kritizirao je pohlepu kapitalizma i snažno se založio za siromašne i one u nepovoljnoj situaciji poput migranata ili onih na područjima pogođenima ratom. 

Nije unaprijed poznato o čemu će Jandroković razgovarati s papom, no nakon opće audijencije će se u podne sastati s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom te se očekuje da će potom dati izjavu za mediju.

Jandroković će radni posjet Vatikanu zaključiti susretom s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s država i međunarodnim organizacijama.

