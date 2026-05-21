Jandroković izrazio sućut zbog smrti Julienne Bušić: 'Pamtimo predanost i osobnu žrtvu...'

Julienne Bušić ostavila je važan trag u borbi za hrvatsku slobodu i pravo hrvatskoga naroda na samostalnost, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u povodu njezine smrti. "Pamtimo predanost, osobnu žrtvu, iznimnu povezanost s gospođe Bušić hrvatskim narodom i privrženost našoj domovini, kao i njezin istaknut književni i javni rad kroz koje je neumorno promicala vrijednosti slobode i dostojanstva", napisao je Jandroković u izrazima sućuti. Julienne Bušić, američko-hrvatska književnica i udovica pokojnog Zvonka Bušića, bivšeg hrvatskog emigranta i političkog aktivista, umrla je u 78. godini.

Njezin suprug Zvonko Bušić je bio hrvatski nacionalist i emigrant koji je zbog političkih razloga, privlačenja pozornosti na hrvatski položaj u Jugoslaviji, oteo zrakoplov kompanije TWA 1976. godine na liniji od New Yorka do Chicaga.

Julienne Bušić je sa svojim suprugom i još trojicom hrvatskih emigranata sudjelovala u otmici zrakoplova. Zbog toga što je pri demontaži bombe postavljene u ormariću na njujorškoj podzemnoj željeznici poginuo policajac, oboje su zbog otmice aviona koja je rezultirala smrću osuđeni na doživotni zatvor.

Julienne Bušić puštena je iz zatvora 1989. nakon 13 godina provedenih iza rešetaka. Zvonko Bušić pomilovan je 2008. i deportiran u Hrvatsku, a umro je 2013. godine.

Nakon dolaska u Hrvatsku početkom devedesetih, Julienne Bušić radila je u hrvatskoj diplomaciji i objavila nekoliko knjiga.