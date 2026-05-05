Obavijesti

News

Komentari 10
ZAHVALIO SE SVIMA

Jandroković je najdugovječniji predsjednik Sabora! Već je punih devet godina na dužnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jandroković je najdugovječniji predsjednik Sabora! Već je punih devet godina na dužnosti
Foto: Gordan Jandroković/Facebook

"Devet godina na čelu Hrvatskog sabora. Hvala svima na povjerenju i podršci“, kratko je poručio u objavi na društvenoj mreži.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najdugovječniji je predsjednik Sabora u neovisnoj i samostalnoj Hrvatskoj, danas je punih devet godina kako obnaša tu dužnost u trećem mandatu.

 Prvi je put za predsjednika Sabora izabran 5. svibnja 2017. godine, potom u srpnju 2020., pa u svibnju 2024. godine.

JAČANJE OTPORNOSTI Jandroković upozorio: Nitko nije siguran od hibridnih napada
Jandroković upozorio: Nitko nije siguran od hibridnih napada

"Devet godina na čelu Hrvatskog sabora. Hvala svima na povjerenju i podršci“, kratko je poručio u objavi na društvenoj mreži.

  Uzme li se u obzir da je prvi višestranački Sabor konstituiran prije 36  godina, 30. svibnja 1990. godine, Jandrokovićev mandat čini četvrtinu tog razdoblja.

Konferencija u Danskoj Jandroković s predsjednicima češkog i belgijskog Senata
Jandroković s predsjednicima češkog i belgijskog Senata

 U bogatoj političkoj karijeri, Jandroković je više puta biran za saborskog zastupnika, a osim toga bio je i ministar vanjskih poslova, potpredsjednik Vlade kada je Hrvatska postala članica NATO-a..

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
U nesreći kod Daruvara poginuo Antun (45), otac petero djece: 'Ljudina, sve je radio za obitelj'
OPĆINA ZAVIJENA U CRNO

U nesreći kod Daruvara poginuo Antun (45), otac petero djece: 'Ljudina, sve je radio za obitelj'

Antun je preminuo na mjestu događaja. Kako mještani opisuju svaki atom svoje snage ulagao je u to da obitelji osigura sretniju budućnost
Ratni zločinac Travica u sudnici: 'Nisam kriv'; Evo što je mučno iznio za hrvatske branitelje
SUĐENJE U OSIJEKU

Ratni zločinac Travica u sudnici: 'Nisam kriv'; Evo što je mučno iznio za hrvatske branitelje

Optuženi Travica nije mogao iznositi obranu pa je dao svom odvjetniku da je pročita. Poriče sve osim da je bio pripadnik TO. Za glavnog svjedoka Šorlija, hrvatskog branitelja, kaže da je sve lagao...
Potres pogodio istok Hrvatske! 'Probudio nas je iz sna, zatresli su se ormari. Bilo je strašno!'
JESTE LI GA OSJETILI?

Potres pogodio istok Hrvatske! 'Probudio nas je iz sna, zatresli su se ormari. Bilo je strašno!'

Potres je bio kratak, ali snažan i popraćen glasnom tutnjavom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026