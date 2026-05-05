Jandroković upozorio: Nitko nije siguran od hibridnih napada

Piše HINA,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora poručio da su parlamenti ključni za stabilnost i da treba jačati zaštitu i spremnost na prijetnje

Nijedna institucija, sektor ni država nisu izuzeti od hibridnih napada i stoga je potrebno preventivno djelovati, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na Konferenciji predsjednika parlamenata EU u Kopenhagenu, priopćio je u utorak Hrvatski sabor.  Jandroković je utorak govorio na panelu "Očuvanje kontinuiteta i sigurnosti u doba hibridnih prijetnji".  Nijedna institucija, sektor ni država nisu izuzeti od hibridnih napada pa tako ni parlamenti, koji predstavljaju ključne stupove demokratske stabilnosti, rekao je Jandroković te naglasio da sigurnost, integritet i kontinuitet zakonodavnih tijela čine temelj funkcioniranja demokratskih sustava. 

Govoreći o načinima jačanja otpornosti, Jandroković je istaknuo potrebu za koordiniranim institucionalnim odgovorima i jačanjem preventivnog djelovanja, u suradnji sa svim nadležnim službama. 

Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je važnost razvoja učinkovitih alata za procjenu rizika kako bi se moguće slabosti mogle pravodobno prepoznati i ukazao na potrebu kontinuirane edukacije zastupnika i parlamentarnih službenika u prepoznavanju prijetnji i različitih negativnih utjecaja, uključujući i strano manipuliranje informacijama, ističe se u priopćenju. 

Ovogodišnji početak rada Europskog centra za demokratsku otpornost ocijenio je korakom u dobrom smjeru prema snažnijoj zaštiti demokratskih procesa.

Jandroković je završno istaknuo važnost stalne spremnosti na prilagodbu, imajući u vidu činjenicu da i oni koji stoje iza prijetnji svoje metode kontinuirano prilagođavaju.

