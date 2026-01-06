Jandroković: 'Neka duh Božića nadahne uzajamno poštovanje'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u utorak čestitku svim vjernicama i vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru sa željom da duh te velike kršćanske svetkovine nadahnjuje uzajamno poštovanje među svim ljudima u Hrvatskoj.

- Uime zastupnica i zastupnika Hrvatskoga sabora i osobno, svima koji radosno dočekuju Božić po julijanskom kalendaru upućujem najsrdačnije čestitke uz tradicionalni pozdrav: Mir Božji – Hristos se rodi! Neka Svjetlost koja je zasjala u betlehemskoj pećini obasja vaša srca, ojača vjeru i ljubav te u vaše domove i obitelji donese pregršt mira, zdravlja i istinske blagdanske radosti - stoji u čestitki.

Božić, kaže, vjernike uvijek potiče i da se prisjete svih onih koji ga dočekuju u različitim nedaćama – siromašnih, bolesnih, usamljenih ili zaboravljenih, kao i onih koji žive u područjima pogođenim ratom i nemirima.

- Neka im Isusovo rođenje donese utjehu i novu nadu, a svim vjernicima podsjetnik da su pozvani živjeti solidarnost pomažući svojim najranjivijim sugrađanima kroz konkretna djela dobrote. Želeći da duh ove velike kršćanske svetkovine nadahnjuje uzajamno poštovanje među svim ljudima u našoj Domovini, još jednom vam od srca želim blagoslovljen i sretan Božić! - stoji na kraju čestitke predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.