U IME VLADE I OSOBNO

Plenković čestitao pravoslavni Božić: 'Mir božji, Hristos se rodi'

Zagreb: Primanje u povodu proslave Boži?a po julijanskom kalendaru u organizaciji Srpskog narodnog vije?a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Poželio je da im duh najradosnijeg kršćanskog blagdana podari snage za sve buduće izazove, a domove ispuni zdravljem, ljubavlju i veseljem

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, naglasivši kako je danas važnije nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

- Radosni blagdan Isusovog rođenja prigoda je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je cijeli svijet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske - stoji u čestitki.

- U ime Vlade Republike Hrvatske i osobno, svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, želim radostan i blagoslovljen Božić sa željom da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima. Mir Božji, Hristos se rodi! - stoji na kraju čestitke premijera Andreja Plenkovića.

