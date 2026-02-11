Obavijesti

Jandroković o povratku Piletića: 'Mandat mu pripada, a Sabor nije mjesto za odmor!'

Jandroković o povratku Piletića: 'Mandat mu pripada, a Sabor nije mjesto za odmor!'
Zagreb: Sabor raspravlja o provedbi Uredbe EU o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Licemjerno je govoriti o tome da jednako radi jedan saborski zastupnik i ministar resora na čijem je čelu bio ministar Piletić, rekao je Jandroković

Admiral

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je u srijedu tvrdnje da se bivši ministri  u Sabor dolaze odmoriti, istaknuvši da  je ministar socijalne skrbi na odlasku Marin Piletić, koji se vraća u zastupničke klupe, izabran u Sabor s više od 12 tisuća preferencijalnih glasova.

„Sabor je mjesto u koje dolaze oni koji su izabrani u Hrvatski sabor. Vjerojatno ovdje aludirate na ministra Piletića. On je izabran. Dobio je više od 12.000 preferencijalnih glasova. Četiri godine obavljao je vrlo zahtjevnu dužnost ministra i sada se vraća u Hrvatski sabor”, kazao je Jandroković na predstavljanju knjige "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji”,  odgovarajući na novinarski upit je li Sabor mjesto odmora.

„Dakle, taj mandat pripada njemu”, dodao je i ocijenio da se izjava premijera Andreja Plenkovića kako je  Piletić  iscrpljen i da se vraća u Sabor zlonamjerno interpretira. 

„Licemjerno je govoriti o tome da jednako radi jedan saborski zastupnik i ministar resora na čijem je čelu bio ministar Piletić. Dakle, ne radi se o tome da zastupnik malo radi, nego se radi o tome da je ova pozicija ministra bila izrazito zahtjevna  i da se on trošio kroz ove četiri godine zaista sa svim svojim potencijalima,  vremenom i energijom”, kazao je Jandroković.

„Ja ne vidim da je itko govorio da se u Saboru radi o odmoru za ministre, već je ispravno rečeno da je posao saborskog zastupnika manje zahtjevan nego posao ministra u tako složenom resoru”, poručio je.

Upitan o točkama dnevnog reda koje  čekaju dvije do tri godine  na raspravu u Saboru, Jandroković je kazao da će sve točke doći na dnevni red i da su razlozi čekanja različiti, odbacivši tvrdnju da je to dokaz da Sabor manje radi.

„Sabor  ima svoju dinamiku, neke točke nisu raspravljene vjerojatno zato što je procijenjeno da se nisu stekli uvjeti, kada dođu na red onda će se raspraviti", rekao je.

Špekulacije da bi predsjednik Republike Zoran Milanović mogao izaći na iduće parlamentarne izbore  sa svojom neovisnom listom, Jandroković nije želio komentirati, ustvrdivši kako je to trač. „Tračeve stvarno ne želim komentirati”.

Podsjetio je kako se Milanović pojavio na prošlim izborima pa je HDZ uvjerljivo pobijedio. „Dakle, već smo jednom imali tu situaciju”, rekao je Jandroković i uputio novinare da to pitanje  postave na Pantovčaku.

O sve učestalijim prijetnjama političarima, kazao je pak da je i sam bio objekt vrlo različitih  prijetnji i komentara, te da je to, nažalost, dio posla političara. „ S time se treba nositi, a naravno država je dužna zaštititi ako se radi o zaista stvarnim prijetnjama i stvarnim opasnostima”, poručio je predsjednik Sabora.

