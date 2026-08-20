Jandroković: Problematično mi je što Milanović nije došao na sjednicu Sabora koju je sazvao

Pred Saborom je dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na traženje predsjednika države Zorana Milanovića zbog zagađenja Like.

- Manje je bitno jesu li zastupnici na godišnjem ili nisu, pitanje je svrhovitosti ovakve vrste rasprave. Ona može biti i korisna ako se zadrži u jednom konstruktivnom tonu, ako ćemo zaista razgovarati o meritumu. Ako se sve pretvori u međusobno optuživanje, klevetanje, vrijeđanje, onda to neće imati smisla - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Očekuje da svi zastupnici savjesno pristupe današnjoj sjednici.

- Pokušat ću voditi sjednicu u smjeru konstruktivnog tona, traženja rješenja, pomoći ljudima kojima je ta pomoć nužna i nastojat ću sve one koji će pokušati voditi raspravu u smjeru političkog konflikta, uvreda i kleveta pozivati da to ne učine - rekao je.

Jedno od pitanja je koji će od zaključka predsjednika države biti usvojeni.

- Vidjet ćemo. Dogovorit ćemo se na vladajućoj većini koji će biti naši stavovi i naše pozicije i o tome u ovome trenutku još ne mogu govoriti - odgovorio je Jandroković.

Budući da se za problem u Gospiću zna već godinu i pol, a tek sada je to na raspravi u Saboru pa se postavilo, Jandroković je uvjeren kako će rasprava biti vrlo korisna.

- Bit će tu predstavnici Vlade, nekoliko ministara i ministrica koji će pojasniti što je do sada učinjeno jer stvara se dojam od oporbe da nije učinjeno ništa. Međutim, nije točno. Puno toga je napravljeno. Treba napraviti još određene radnje, a rasprava treba pokazati koliko je do sada Vlada napravila i što će činiti dalje - naveo je.

Jandroković napominje kako je cijela situacija kompleksna.

- Treba najoštrije kazniti one koji su radili kriminalne radnje. Radi se, očito, o kriminalnim skupinama. Treba utvrditi propuste, ako ih je bilo od strane države i provesti što bržu sanaciju. To je najvažnije, pomoći ljudima u Gospiću i Lici - poručio je Jandroković.

Osvrnuo se na činjenicu da predsjednik države ni ovoga pita nije došao na sjednicu koju je tražio.

- Velika je šteta da predsjednik kao predlagatelj nije došao na sjednicu Sabora. To se već drugi puta događa, dakle, da on uputi Saboru zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe. Po meni je to isto tako problematično. Još jednom ponavljam, vladajuća većina odlučit će kakve će zaključke usvojiti izvanredna sjednica - kazao je predsjednik Sabora.

Na pitanje što s onim zastupnicima koji se danas ne pojave na poslu.

- To je na savjesti i odgovornosti svakog od zastupnika. Njihova je dužnost danas doći. Međutim, znate i sami da ne postoji nikakva sankcija, koju netko prema njima može izreći. Sankcije izriču građani na izborima, tako da očekujem da ne samo danas, nego inače da oni zastupnici, koji ne rade na odgovarajući način i ne vode brigu o interesima svoje zajednice koja ih je izabrala, da takvi neće biti izabrani ponovno - istaknuo je.

Budući da je premijer ranije rekao da je izvanrednu situaciju isfabricirala oporba, novinare je zanimalo slaže li se s time ili je riječ o gorućem problemu.

- Postoji problem, ali način na koji je oporba pristupila je apsolutno politizacija, to nema nikakve dvojbe.

Treba riješiti problem, ali tako teške optužbe tako neargumentirane optužbe, pa i klevetanja koje dolaze od strane oporbe, po meni nisu korektne. Interpretacija vještačenja od strane oporbe je krajnje dubiozna i očito je da oni ovu temu žele iskoristiti kako bi pokušali politički profitirati. To je više nego evidentno. Problem postoji, dakle, od toga nitko ne bježi. Zadaća je vladinih i državnih tijela da što prije osiguraju sanaciju terena i da se otklone svi sve ugroze koje prijete okolišu - zaključio je Jandroković.