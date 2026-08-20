Obavijesti

News

Komentari 24
EKOCID U GOSPIĆU

Jandroković: Problematično mi je što Milanović nije došao na sjednicu Sabora koju je sazvao

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Jandroković: Problematično mi je što Milanović nije došao na sjednicu Sabora koju je sazvao
Zagreb: Gordan Jandroković o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Problem postoji, tu nema dvojbe, ali način na koji je tome pristupila oporba je apsolutno politizacija i tu nema nikakve dvojbe, rekao je

Pred Saborom je dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na traženje predsjednika države Zorana Milanovića zbog zagađenja Like. 

- Manje je bitno jesu li zastupnici na godišnjem ili nisu, pitanje je svrhovitosti ovakve vrste rasprave. Ona može biti i korisna ako se zadrži u jednom konstruktivnom tonu, ako ćemo zaista razgovarati o meritumu. Ako se sve pretvori u međusobno optuživanje, klevetanje, vrijeđanje, onda to neće imati smisla - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. 

Očekuje da svi zastupnici savjesno pristupe današnjoj sjednici.

- Pokušat ću voditi sjednicu u smjeru konstruktivnog tona, traženja rješenja, pomoći ljudima kojima je ta pomoć nužna i nastojat ću sve one koji će pokušati voditi raspravu u smjeru političkog konflikta, uvreda i kleveta pozivati da to ne učine - rekao je. 

SABORSKA SJEDNICA ZA SPAS Danas je izvanredna sjednica zbog otpada u Gospiću! 'Tko ne dođe, Lika će mu zapamtiti'
Danas je izvanredna sjednica zbog otpada u Gospiću! 'Tko ne dođe, Lika će mu zapamtiti'

Jedno od pitanja je koji će od zaključka predsjednika države biti usvojeni.

- Vidjet ćemo. Dogovorit ćemo se na vladajućoj većini koji će biti naši stavovi i naše pozicije i o tome u ovome trenutku još ne mogu govoriti - odgovorio je Jandroković. 

Budući da se za problem u Gospiću zna već godinu i pol, a tek sada je to na raspravi u Saboru pa se postavilo, Jandroković je uvjeren kako će rasprava biti vrlo korisna.

- Bit će tu predstavnici Vlade, nekoliko ministara i ministrica koji će pojasniti što je do sada učinjeno jer stvara se dojam od oporbe da nije učinjeno ništa. Međutim, nije točno. Puno toga je napravljeno. Treba napraviti još određene radnje, a rasprava treba pokazati koliko je do sada Vlada napravila i što će činiti dalje - naveo je.

izvanredna sjednica Anušić: Veselim se sjednici Sabora jer će se čuti sve točne informacije oko Gospića
Anušić: Veselim se sjednici Sabora jer će se čuti sve točne informacije oko Gospića

Jandroković napominje kako je cijela situacija kompleksna. 

- Treba najoštrije kazniti one koji su radili kriminalne radnje. Radi se, očito, o kriminalnim skupinama. Treba utvrditi propuste, ako ih je bilo od strane države i provesti što bržu sanaciju. To je najvažnije, pomoći ljudima u Gospiću i Lici - poručio je Jandroković. 

Osvrnuo se na činjenicu da predsjednik države ni ovoga pita nije došao na sjednicu koju je tražio. 

- Velika je šteta da predsjednik kao predlagatelj nije došao na sjednicu Sabora. To se već drugi puta događa, dakle, da on uputi Saboru zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe. Po meni je to isto tako problematično. Još jednom ponavljam, vladajuća većina odlučit će kakve će zaključke usvojiti izvanredna sjednica - kazao je predsjednik Sabora.

Na pitanje što s onim zastupnicima koji se danas ne pojave na poslu. 

37.000 tona otpada FOTO Ovo čeka hitnu sanaciju! Pogledajte kako iz zraka izgleda ekološka bomba u Gospiću
FOTO Ovo čeka hitnu sanaciju! Pogledajte kako iz zraka izgleda ekološka bomba u Gospiću

- To je na savjesti i odgovornosti svakog od zastupnika. Njihova je dužnost danas doći. Međutim, znate i sami da ne postoji nikakva sankcija, koju netko prema njima može izreći. Sankcije izriču građani na izborima, tako da očekujem da ne samo danas, nego inače da oni zastupnici, koji ne rade na odgovarajući način i ne vode brigu o interesima svoje zajednice koja ih je izabrala, da takvi neće biti izabrani ponovno - istaknuo je.

Budući da je premijer ranije rekao da je izvanrednu situaciju isfabricirala oporba, novinare je zanimalo slaže li se s time ili je riječ o gorućem problemu. 

- Postoji problem, ali način na koji je oporba pristupila je apsolutno politizacija, to nema nikakve dvojbe.

Treba riješiti problem, ali tako teške optužbe tako neargumentirane optužbe, pa i klevetanja koje dolaze od strane oporbe, po meni nisu korektne. Interpretacija vještačenja od strane oporbe je krajnje dubiozna i očito je da oni ovu temu žele iskoristiti kako bi pokušali politički profitirati. To je više nego evidentno. Problem postoji, dakle, od toga nitko ne bježi. Zadaća je vladinih i državnih tijela da što prije osiguraju sanaciju terena i da se otklone svi sve ugroze koje prijete okolišu - zaključio je Jandroković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'
ISTRGNUO SE POLICIJI

FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'

Za 47-godišnjakom, kojem je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela „Neizvršavanje sudske odluke“ i „Povreda djetetovih prava“, policija intenzivno traga
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026