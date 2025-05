Jandroković: 'Znamo da dio ljudi ne osjeti gospodarski rast, o njima posebno vodimo brigu'

Svjesni smo da postoji dio ljudi koji na standardu ne osjeti dovoljno gospodarski rast i sve pozitivnog što se događa u hrvatskoj ekonomiji, o njima moramo posebno voditi računa, rekao je Jandroković u Okučanima gdje je obilježena 30. obljetnica VRO Bljesak.

Podsjetio je kako su od 2016. do danas, plaće jako narasle, minimalna 130 posto, da prosječna plaća danas iznosi preko 1. 400 eura.

„Moramo braniti ovaj gospodarski rast, jer naši su rezultati među najboljima u EU, po rastu BDP-a smo drugi, iza Malte“, kazao je Jandroković, podsjetivši da je Hrvatskoj porastao kreditni rejting, da ima najvišu razinu zaposlenosti i najnižu nezaposlenosti.

Ima jako puno pozitivnih brojki, puno ljudi od toga osjeća korist, no moramo misliti na one kojima je najteže, na one koji imaju niske mirovine i niske plaće, rekao je predsjednik Sabora i izrazio uvjerenje da će država takvima i dalje nastojati pomagati nizom mjera.

O aferi Hipodrom

Jandroković je opetovano odbacio tvrdnje oporbe da su uhićenja u Zagrebu, u aferi Hipodrom, odnosno aktivnosti nadležnih državnih tijela, povezane sa lokalnim izborima.

„Smatram da je to potpuno neprimjeren komentar s obzirom da je sve što se sada događa pokrenuo odvjetnik Anto Nobilo, kojeg ni na koji način ne možemo povezivati sa HDZ-om“, naglasio je.

Oporbi je poručio kako je bolje da počisti ispred svojih vrata i da ima jednake standarde kada su u pitanju predstavnici stranaka koji dolaze iz vladajuće većine i sada, kada su u pitanju njihovi lokalni dužnosnici.

„Kada osuđuju jedne, neka osuđuju i druge, kada se pozivaju na presumpciju nevinosti neka to čine i u slučajevima kada je druga strana u pitanju“, rekao je Jandroković i dodao kako su njegove izjave uvijek identične. „Nije važno tko pripada kojoj stranci, ako je prekršio zakon, počinio koruptivno djelo, mora odgovarati“, naglasio je.