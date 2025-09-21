Obavijesti

PREMIJER U OSAKI

Plenković s EXPO-a u Japanu: 'Hrvatska je ostvarila gotovo sve svoje strateške ciljeve...'

Hrvatska je ostvarila gotovo sve svoje strateške ciljeve i sada joj preostaje samo jačati gospodarsku suradnju, rekao je u nedjelju premijer Andrej Plenković na Gospodarskom forumu u Osaki, u čemu kao odličnog partnera vidi Japan.

Japan je domaćin svjetske izložbe EXPO 2025, gdje se RH s temom "Hrvatska - Klimatska raznolikost“, predstavlja u svjetlu inovacija, kulturne baštine i zemlje izuzetne prirode, a u sklopu toga organiziran je i velik Gospodarski forum za bilateralnu suradnju Japana i Hrvatske.

"Sad kad je Hrvatska ostvarila gotovo sve svoje strateške ciljeve, ostaje nam da jačamo gospodarsku suradnju“, poručio je premijer s nadom u suradnju u energetici, građevinarstvu, farmaceutskoj industriji, logistici, informacijskoj tehnologiji i financijskim uslugama, ali i proizvodnji hrane i poljoprivredi, pri čemu je Plenković posebno istakao hrvatsku tunu koja je glavni uvozni proizvod u Japan.

Na Gospodarskom forumu okupilo se dvjestotinjak hrvatskih i japanskih gospodarstvenika i institucija, što "predstavlja novi zamah u poslovnim odnosima", optimističan je premijer, a u prilog tome da je Hrvatska sve poželjnija investicijska lokacija, navodi činjenicu da je nedavno dobila A razinu investicijskog kreditnog rejtinga, napisao je predsjednik Vlade na X-u.

Hrvatsku i Japan vežu velike tragedije, rekao je premijer misleći na potres koji je pogodio zemlju dalekog istoka 2011., u kojem je zemlja izgubila 18 tisuća života, dok je Hrvatska u srpskoj agresiji koja je počela prije 35 godina izgubila 12 tisuća života i 160% BDP-a koji je imala prije rata.

Razminiranje će biti gotovo iduće godine, što je važna činjenica za gospodarstvo jer je 1100 četvornih kilometara zemlje bilo pokriveno minama, uključujući i područja s potencijalom za poljoprivredu i šumarstvo.

“Ali Hrvatska je napisala zadaću i danas je živa ekonomija“, rekao je premijer, kao i članica međunarodnih organizacija i među 20 najpopularnijih turističkih destinacija u svijetu, a uskoro ćemo s Japanom biti formalno povezani i u OECD-u, što će nam pomoći da pružimo bolji život našim građanima i poticajnije okruženje za naša poduzeća.

Gospodarska razmjena je u usponu. Hrvatska je u Japan u prvih šest mjeseci ove godine izvezla robe u vrijednosti nešto većoj od 37 milijuna dolara, a uvezla je gotovo 35 milijuna dolara vrijedne robe. Sveukupna razmjena je tako na 72,1 milijuna dolara što je oko 18 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

