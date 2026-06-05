Japan želi obnoviti nuklearne reaktore zbog potrošnje struje

Japan planira obnoviti dva do pet starih nuklearnih reaktora do 2040‐ih te čak 11 do 14 do 2050‐ih kako bi osigurao stabilnu opskrbu električnom energijom, izvijestio je japanski javni servis NHK, pozivajući se na nacrt politike koji će biti predstavljen u petak. Prijedlog, koji će predstaviti Ministarstvo gospodarstva, trgovine i industrije na sastanku o nuklearnoj politici, odražava pomak prema većem oslanjanju na nuklearnu energiju kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za električnom energijom i smanjio skupi uvoz goriva. Japan je zatvorio svoja 54 operativna nuklearna reaktora nakon nuklearne katastrofe u Fukušimi 2011. zbog straha javnosti u vezi sa sigurnosnim standardima industrije.

Od 33 reaktora koji su i dalje tehnički operativni, ponovno je pokrenuto njih 15.

Tokio je prošle godine revidirao svoju osnovnu energetsku politiku kako bi maksimizirao korištenje nuklearne energije.

Međutim, mnogi reaktori približavaju se ili prelaze svoj 60-godišnji operativni vijek, što izaziva zabrinutost da bi nuklearni kapacitet mogao padati čak i ako se nastave ponovna pokretanja neaktivnih elektrana.

Postavljanjem konkretnih ciljeva zamjene, vlada želi povećati predvidljivost za komunalne usluge, naveo je NHK.

Ovi potezi dolaze i u trenutku kada se očekuje nagli rast potražnje za električnom energijom, potaknut razvojem podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Prema trenutačnom energetskom planu, Japan ima za cilj povećati udio nuklearne energije u svom elektroenergetskom miksu na oko 20 posto do fiskalne 2040., u odnosu na 9,4 posto koliko je bilo 2024. godine.

O nacrtu bi se trebalo raspravljati u petak, prije formalnog usvajanja na ministarskom sastanku kasnije ovog ljeta, naveo je NHK.