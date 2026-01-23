Japanska premijerka raspustila parlament: Novi izbori u veljači

Donji dom japanskog parlamenta formalno je raspušten u petak na inicijativu premijerke Sanae Takaichi, koja se nada da će iskoristiti svoju popularnost na prijevremenim parlamentarnim izborima, dok se istovremeno bori s uporno visokom inflacijom.

Raspuštanje parlamenta o kojem je odlučila Takaichi, koja je u listopadu postala prva žena na čelu vlade u Japanu, otvara put prijevremenim parlamentarnim izborima 8. veljače.

Ultranacionalistička čelnica računa na dobra ispitivanja javnog mnijenja u nastojanju da poboljšala rezultate svoje Liberalno-demokratske stranke (LDP, desničarski nacionalisti), budući da vladajuća koalicija ima samo tijesnu većinu u parlamentu.

Glavna tema izbora je ekonomija u zemlji koja se zadnje tri i pol godine bori s rastućim troškovima života i kronično slabim jenom koji poskupljuje uvoznu robu.

Nezadovoljstvo javnosti inflacijom uvelike je pridonijelo padu Shigerua Ishibe, prethodnika Sanae Takaichi.

Želeći umiriti javnost, središnja banka u studenom je predstavila paket poticaja vrijedan 117 milijardi eura za pomoć kućanstvima i poduzećima, uključujući subvencije i bespovratna sredstva. Japan ima i veliki dug za koji se očekuje da će premašiti 230 posto BDP-a u fiskalnoj godini 2025.

Analitičari ocjenjuju da će izbori biti tijesni, a da će odlučujući faktor biti mladi.

Vlada Takaichi dobila je oko 90 posto podrške među onima mlađima od 30 godina u anketi objavljenoj krajem prosinca.