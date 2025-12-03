Jarak o Mlađanovom krvavom planu, otkrio i je li ga strah

Na varaždinskom sudu 44-godišnjem Srđanu Mlađanu potvrđena je nova optužnica zbog poticanja na teško ubojstvo. Kaznu od 29 godina služi već 27 godina, no zbog nove optužnice njegov izlazak na slobodu 2027. sada je pod ozbiljnim znakom pitanja. Optužnica je podignuta nakon što je u emisiji Dosje Jarak njegov bivši vjenčani kum i cimer iz zatvora Željko Bjelić ispričao da mu je Mlađan dao bilježnicu s imenima ljudi koji su protiv njega svjedočili i tražio da ih pronađe i ubije.

Gostujući u RTL Direktu, autor serijala Andrija Jarak rekao je da je potvrda optužnice bila očekivana s obzirom na iskaz koji je prikazan u programu. Naglasio je kako se rijetko događa da intervju iz televizijske emisije rezultira kaznenim postupkom protiv trostrukog ubojice te da su istražitelji detaljno provjerili svaku izrečenu tvrdnju.

Jarak je objasnio da su prve informacije o mogućem planiranju ubojstva stigle od drugih zatvorenika te da su on i kolega Dario Todorović potom došli do Bjelića, ključnog svjedoka priče. Otkrio je i da je Bjelić i dalje spreman svjedočiti, ali živi u strahu i vrlo oprezno se kreće u javnosti jer je uvjeren da će ga Mlađan pokušati ubiti.

Mlađan je pred sudskim vijećem tvrdio da mu se kum želi osvetiti, da mu sve smješta i da nije kriv. Jarak je komentirao kako je logično da se brani na taj način, ali i podsjetio da je ovo prvo suđenje u kojem se Mlađanu sudi kao punoljetnoj osobi. Ako kazna za novo nedjelo bude viša od pet godina, ostat će u pritvoru i nakon isteka sadašnje kazne dok se postupak ne okonča.

Na izravno pitanje boji li se Mlađana, Jarak je odgovorio da je uvijek na oprezu, ali ne i u strahu. Istaknuo je da njegov tim radi isključivo s činjenicama i da ne bi radili taj posao kada bi ih bilo čega strah. Smatra da je važno govoriti o ovakvim zločinima i upozoriti na ljude koji su spremni ubiti samo da bi vidjeli kakav je to osjećaj.