Javio se Dačić: 'Pet dana bez svijesti, na rubu života i smrti'

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić prvi put se javno oglasio nakon što je krajem veljače hitno hospitaliziran zbog obostrane upale pluća. Dačić se i dalje nalazi na liječenju u Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ali je poručio da se njegovo zdravstveno stanje poboljšava. Uskoro bi mogao, kaže, nastaviti oporavak kod kuće.

U objavi na društvenim mrežama Dačić je opisao 'dramatične trenutke' kroz koje je prošao nakon 25. veljače, kada je, kako navodi, bio na rubu života i smrti.

- Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam nakon tog strašnog dana 25. veljače. Vratio sam se u život. Još sam u bolnici, ali konzilij liječnika koji je formirao ministar zdravstva Zlatibor Lončar najavio mi je da bih ovih dana mogao biti otpušten i liječenje nastaviti u kućnim uvjetima - napisao je Dačić.

Dodao je kako mu je taj događaj jasno pokazao što su njegovi životni prioriteti. Istaknuo je da je pet dana bio bez svijesti, na granici između života i smrti, a probudio se 2. ožujka, na rođendan svog pokojnog oca Desimira.

Ministar je zahvalio svima koji su, kako kaže, brinuli za njega i molili za njegov oporavak, posebno liječnicima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju.

- Zahvaljujem svima koji su vjerovali, strepjeli i molili za mene. Hvala divnim liječnicima i medicinskom osoblju. Hvala svima koji su bili uz mene, ali i onima koji nisu, jer su mi pomogli shvatiti tko zaslužuje moju pažnju - poručio je.

Posebnu zahvalnost uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, svojoj obitelji, prijateljima, stranačkim kolegama te svima koji su mu pružili podršku tijekom teškog razdoblja.

Na kraju je podsjetio na uspomenu staru više od 15 godina, kada je s pokojnim pjevačem Kemalom Montenom pjevao njegovu pjesmu “Vratio sam se, živote”. Kaže da tada nije mogao ni slutiti da će jednoga dana te stihove "doista proživjeti".

- Vratio sam se, živote. Hvala svima koji su pomogli da mi još nije suđeno, jer nema smrti bez Sudnjega dana - zaključio je Dačić u svojoj poruci.