Kronične bolesti otežavaju Ivici Dačiću borbu s teškom upalom pluća: 'Šećer mi je tada bio 20'

Zdravstveno stanje potpredsjednika srbijanske Vlade i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića (60), koji je zbog teške obostrane upale pluća hospitaliziran u Kliničkom centru Srbije, i dalje je teško i neizvjesno. Liječnici se bore za njegov život dok je priključen na respirator, a situaciju dodatno komplicira ministrova duga povijest borbe s kroničnim bolestima, prvenstveno dijabetesom i problemima sa srcem.

Dačić se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za pulmologiju, gdje je stavljen na respirator jer njegova pluća ne mogu samostalno obavljati funkciju. Liječnički tim ulaže goleme napore kako bi stabilizirao njegovo stanje, koje je u trenutku prijema u srijedu bilo iznimno teško. Pomoćnik direktora za pulmologiju, dr. Spasoje Popević, potvrdio je ozbiljnost situacije, no istaknuo je da su uspjeli postići određenu stabilnost.

Ivica Dačić u teškom zdravstvenom stanju | Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL

​- Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo stabilizirati njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo što. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tijekom jučerašnjeg obraćanja. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući poduzetim mjerama, stanje je stabilno - poručio je dr. Popević.

Dačića je u bolnici u više navrata posjetio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

- Posjetio sam Ivicu jutros. Liječnici kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju - napisao je Vučić na Instagramu. Kasnije je dodao da, iako su parametri bolji, oprez ostaje nužan jer Dačić "ima i neke druge bolesti, što komplicira stvari".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upravo te druge bolesti, koje je spomenuo Vučić, ključan su faktor koji ovu bitku za život čini toliko teškom. Ivica Dačić godinama se bori s dijabetesom, a o posljedicama stresnog političkog života na svoje zdravlje i sam je javno govorio. U ožujku prošle godine, gostujući na jednoj televiziji, požalio se na iscrpljenost i pritisak koji trpi, otkrivši šokantne podatke o razini šećera u krvi.

​- Znate, moj šećer je jučer bio 20. Sve to može trajati, ali još kratko. Danas je otprilike 15, i pored svih lijekova koje pijem... A što da radim, ne mogu kukati - kazao je tada Dačić.

Ivica Dačić u teškom zdravstvenom stanju | Foto: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Osim dijabetesa, prije tri godine otkrio je da je imao i ozbiljnih problema sa srcem. Zbog izrazito niskog pulsa hitno je bio primljen na pregled te mu je napravljena koronarografija kako bi se provjerilo stanje krvnih žila.

​- Imam teoriju da sam dobro sve dok ne odem liječniku. Inače ne volim ići liječnicima. Znate da godinama imam visok šećer, a nedavno sam imao i vrlo nizak puls. Liječnici su tražili da provjerim o čemu se radi. Srećom, srce mi je u redu - ispričao je tada.

Dačićevo stanje naglo se i iznenada pogoršalo posljednjih nekoliko dana, a u bolnicu je, prema pisanju srbijanskih medija, otišao tek na izravnu intervenciju predsjednika Vučića. Navodno je Vučić, neposredno prije komemoracije nekadašnjem ministru vanjskih poslova Vladislavu Jovanoviću, primijetio da Dačić izgleda izrazito loše i da otežano diše. Inzistirao je da odmah napusti komemoraciju i ode u bolnicu, što je Dačić, nakon kraćeg nećkanja, i učinio.