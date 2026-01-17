Javni poziv APN-a za priuštivi najam traje do 15. veljače

Još malo manje od mjesec dana preostalo je građanima da prijave svoje prazne nekretnine u Program priuštivog najma.

U Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) ne žele iznositi trenutne brojke o pristiglim prijavama uz napomenu da interes postoji i povećao se od trenutka objave javnog poziva vlasnicima nekretnina. Kako ističu, interesa ima na cijelom području Hrvatske.

Stan prazan dvije godine

U APN-u podsjećaju da je glavni uvjet za prijavu u Program priuštivog najma da nekretnina nije bila korištena protekle dvije godine što znači da vlasnici u njoj nisu živjeli niti su je davali u najam.

U tom smislu najčešće je pitanje kako to mogu dokazati i što ako su u nekretninu dolazili samo povremeno. Takve dvojbe rješavaju se slanjem računa za režije iz kojih je vidljiva potrošnja za energente. U obzir će se uzeti i one situacije u kojima je zbog kvara ili renovacije u nekretnini bila povećana potrošnja.

Dio upita odnosi se na situacije da je nekretnina bila iznajmljivana samo tijekom ljetnih mjeseci i može li se u tom slučaju podnijeti prijava. U APN-u ističu da to nije moguće jer je cilj mjere aktivirati zaista prazne, nekorištene nekretnine i staviti ih na tržište.

Iznimke

Javljaju se i vlasnici nekretnina koji su to postali nasljedstvom posljednjih nekoliko mjeseci i raspituju se mogu li takve nekretnine staviti u najam. Zakonska regulativa je jasna - nekretnina mora biti prazna dvije godine.

Ipak u pripremi je Zakon o priuštivom stanovanju koji, prema sadašnjem prijedlogu, propisuje iznimke i tiču se upravo nasljednih nekretnina, ali i slučajeva vlasnika nekretnina koji odlaze u domove za starije, a žele svoje stanove staviti u funkciju priuštivog najma, pa će se oni moći javiti na neke buduće javne pozive.

Građani pitaju i mogu li prijaviti nekretnine iz bilo kojeg mjesta ili grada. Iz APN-a odgovaraju da mogu ako ispunjavaju uvjete javnog poziva.

U prijavama ima i stanova i kuća, ali i stanova u kućama, a prijave stižu i od hrvatskih državljana koji trenutno ili duže vremena prebivaju u inozemstvu, a imaju nekretninu u Hrvatskoj.

Atraktivne lokacije

Zasad se ne javljaju vlasnici čije su nekretnine u lošem stanju jer se prethodno ipak raspitaju o uvjetima. Za program se javljaju vlasnici nekretnina koje su na atraktivnim lokacijama u velikim gradovima, kao i onih koji su praktički spremne za useljenje.

APN se javlja podnosiocima zahtjeva odmah po prijavi, a nakon dogovora o točnom terminu, izlazi se na teren i radi pregled nekretnine.

Isplata 60 posto najamnine odmah

Ono što bi moglo privući veći broj vlasnika nekretnina je što se vlasnicima najam plaća odmah po sklapanju ugovora u iznosu od 60 posto, a 40 posto dobivaju na polovici roka u kojem su svoj stan ili kuću dali u najam državi.

Ugovori s državom mogu se sklopiti u trajanju od najmanje tri do najviše 10 godina, pri čemu vlasnik sam bira u tom rasponu koliko godina želi da mu ugovor traje.

Što se tiče iznosa najma na koji mogu računati, uz javni poziv objavljeni su i medijalni iznosi najma koji su se mogli najpreciznije izračunati u onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju najviše prijavljenih ugovora o najmu, a to su u pravilu veći gradovi.

U Zagrebu je tako medijalna cijena 12,7 eura po četvornom metru, ali ona može prilično varirati ovisno o kvartu, pa je za najprecizniji izračun cijene najma najbolje pogledati katastarsku općinu u kojoj se nekretnina nalazi.

Primjeri izračuna

Ako se želi u najam dati stan u katastarskoj općini Stenjevec jug, veličine 52 metra kvadratna, tamo je cijena po kvadratu 13,2 eura. To na mjesečnoj razini iznosi 686 eura, a na godišnjoj 8236 eura. Sklopi li vlasnik nekretnine s državom ugovor na četiri godine, ukupno za taj stan dobiva 32.947 eura, od čega 60 posto iznosa dobiva odmah što čini 19.768 eura, a ostatak od 40 posto isplaćuje mu se na polovici roka najma.

U Splitu je cijena najma po četvornom metru 12,2 eura. Želi li se u najam dati stan veličine 90 četvornih metara i to na razdoblje od tri godine, ukupno se dobiva 39.528 eura, od čega 60 posto iznosa odmah što je 23.716, a ostatak od 40 posto dobiva u ovom konkretnom slučaju nakon godinu i pol.

Iz APN-a podsjećaju da svi zainteresirani vlasnici nekretnina svoje prijave mogu slati putem maila, ali i poštom. Javni poziv traje do 15. veljače, a nakon ovog javnog poziva APN će raspisati i Javni poziv za zainteresirane najmoprimce.

Anka Bilić Keserović