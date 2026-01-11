Taje koliko ljudi želi dati stan državi u najam: 'Ne možemo vam reći, ali interes je velik'

Prošlo je gotovo mjesec dana otkako je državna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila poziv vlasnicima praznih stanova da ih prepuste na upravljanje državi. Država bi onda preuzela te stanove na upravljanje na rok od tri do deset godina i davala ih jeftinije u najam. Cilj je omogućiti priuštivije stanovanje i srušiti cijene najma koje su zadnjih godina odletjele u nebo.

Bez dovoljnog interesa vlasnika praznih stanova cijeli novi Vladin program i ideja će pasti u vodu. Zato smo pitali APN koliko je vlasnika praznih stanova i kuća poslalo službene ponude da prepuste svoje nekretnine na upravljanje državi. Ali APN je donio odluku da će s tim podacima izaći tek kad završi javni poziv 15. veljače, a dotad neće objavljivati za koliko nekretnina i u kojim gradovima su dobili ponude. Rekli su nam da se dotad ne mogu znati realni podaci jer svaki dan primaju pozive i upite građana.

- Ljubazno Vas molimo za strpljenje kad je riječ o točnom broju prijava i njihovu sadržaju. Nakon završetka javnog poziva i obrade svih prijava koje će pristići, rado ćemo podijeliti sve relevantne informacije - službeno su nam odgovorili.

S obzirom na to da je poziv raspisan sedam dana prije Božića, za pretpostaviti je da u blagdansko vrijeme i nije bilo previše konkretnih prijava. Iz APN-a nam nisu mogli odgovoriti i koji broj ponuđenih nekretnina bi smatrali uspješnim za program priuštivog najma. Ali neslužbeno kažu da već sad znaju da će program proći bolje nego u Sloveniji, koja je pokušala na sličan način aktivirati prazne stanove. Dobili su tek sedam prijava. Ali hrvatski program je ipak znatno povoljniji iz dva razloga. U Sloveniji su cijene koje je nudila država bile ispod tržišnih i država je mjesečno plaćala najam. U Hrvatskoj je za svaki grad, a u slučaju Zagreba i svaki kvart, izračunata medijalna cijena najma po tržišnim osnovama - vlasnici dobivaju 60 posto iznosa odmah. Ostatak od 40 posto dobivaju nakon isteka pola roka na koji su prepustili nekretninu državi. Tih 40 posto usklađuje se s novim cijenama najma.

Evo i konkretnih izračuna za stan od 60 kvadrata koji vlasnik želi prepustiti državi na rok od pet godina za četiri najveća grada i Dubrovnik. U Zagrebu je medijalna cijena određena na 12,7 eura po kvadratu, ali ona varira po kvartovima i može biti viša ili niža. Točni podaci o cijeni za svaku zagrebačku katastarsku općinu, ali i za sve općine i gradove su na stranicama APN-a. U glavnom gradu bi za takav stan vlasnik dobivao u prosjeku mjesečno 762 eura, odnosno 45.720 eura za pet godina. Od toga bi 60 posto, odnosno 27.432 eura dobio odmah po potpisu ugovora, a ostatak nakon 2,5 godina. U Splitu bi dobio 43.920 eura, a to znači 26.352 eura odmah. U Rijeci bi dobio 37.620 eura, odnosno 22.572 eura odmah. U Osijeku bi dobio 28.440 eura, odnosno 17.064 eura odmah. Dubrovnik ima najviše cijene najma, pa je i medijalna cijena najviša - 15 eura po kvadratu. Za stan od 60 kvadrata bi mjesečno vlasnik dobivao 900 eura, odnosno 54.000 eura tijekom pet godina, od čega je 60 posto koje dobiva odmah - 32.400 eura.

Uvjet za prepuštanje stana ili kuće državi je da je dvije godine prazan. Vlasnik se više uopće ne mora brinuti o odnosu s najmoprimcem, a država odgovara i za eventualne štete, brine se za plaćanje režija... Iz APN-a kažu da imaju brojne upite i različite slučajeve. Primjerice, starija gospođa iz Zagreba ima nekretninu koja joj stoji prazna jer se boji i ne može je sama iznajmljivati, iz inozemstva im se javio vlasnik kuće na Jadranu koja deset godina stoji prazna i koju bi ponudio...

APN neće čekati kraj poziva za pregled nekretnina, odgovorili su nam. Ali će čekati vlasnici na ugovor. Tek nakon što završi ovaj poziv, država će raspisati javni poziv najmodavcima za nekretnine koje privatni vlasnici ponude državi. Kad taj poziv završi, vidjet će se hoće li biti interesa za konkretnu nekretninu. I tek ako ima interesa najmodavca za nekretninu, onda će država sklopiti ugovor s vlasnicima. To može potrajati još koji mjesec.

Inače, lista prvenstva za najmodavce će se računati po osam različitih kriterija, a najvažniji je prihod obitelji. Za stan od 60 kvadrata u Zagrebu obitelj s prihodom od 2000 eura mjesečno bi plaćala najam 450 eura, a 312 eura razlike do tržišne cijene pokrivao bi državni APN.