JD Vance stiže dati potporu ICE-u, grad pod opsadom prosvjeda

Američki potpredsjednik JD Vance posjetit će Minneapolis u četvrtak kako bi iskazao potporu američkim imigracijskim agentima, čija je agresivna taktika izazvala višetjedne prosvjede otkako je službenik Imigracijske i carinske službe (ICE) ustrijelio Renee Good, 37-godišnju američku državljanku i majku troje djece.

Čini se malo vjerojatnim da će napetosti popustiti nakon što su školski dužnosnici u obližnjem predgrađu rekli da su agenti ICE-a pritvorili 5-godišnjeg dječaka.

Savezne vlasti pokazale su malo znakova ublažavanja svog pristupa, objavivši u četvrtak uhićenje dviju osoba u vezi s prosvjedom koji je u nedjelju poremetio crkvenu službu u St. Paulu. Minneapolis je i dalje u stanju uzbune dok teško naoružani savezni policajci patroliraju ulicama i privode ljude za koje tvrde da su opasni imigracijski prijestupnici, pri čemu ponekad hvataju u zamku i građane koji poštuju zakon.

Dočekale su ih gomile prosvjednika koji provode vlastite ophodnje, zviždeći i uzvikujući parole agentima.

Četvero djece privedeno ovog mjeseca

U Columbia Heightsu, predgrađu Minneapolisa, školski dužnosnici rekli su na konferenciji za novinare da su imigracijski službenici ovog mjeseca pritvorili najmanje četvero djece, uključujući petogodišnjeg dječaka u utorak.

Glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) Tricia McLaughlin rekla je da ICE nije hvatao dijete, već oca, koji je, kako je rekla, ostavio sina kada je pobjegao pješice nakon što su ga agenti pokušali zaustaviti. Policajac je ostao s djetetom radi njegove sigurnosti dok su drugi uhitili muškarca, dodala je.

Rekla je da se roditelje koje cilja ICE pita žele li da im djeca budu smještena kod nekoga koga oni odrede ili da budu privedeni s roditeljima. Nije se osvrnula na tvrdnju školskog okruga da je pritvoreno još troje djece.

Odvojeno, dužnosnici Trumpove administracije u četvrtak su izjavili da su uhitili najmanje dvije osobe uključene u prosvjede koji su prekinuli nedjeljnu misu u crkvi sv. Pavla, gdje su prosvjednici tvrdili da je pastor pomagao ICE-u.

Ravnatelj FBI-a Kash Patel rekao je da je jedan od organizatora optužen za kršenje saveznog zakona koji zabranjuje fizičko ometanje centara za reproduktivno zdravlje i vjerskih objekata..

Vanceova vodeća uloga u obrani ICE-a

Vance je preuzeo vodeću ulogu u obrani pucnjave u ICE-u u Minnesoti. Manje od 24 sata nakon ubojstva Renee Nicole Good, Vance je u sobi za brifinge Bijele kuće branio umiješanog policajca, okrivio ubijenu ženu i rekao da bi incident trebao biti politički test uoči međuizbora 2026. koji će odrediti kontrolu nad Kongresom. Čak su i neki republikanski pristaše postali oprezni prema pristupu predsjednika Donalda Trumpa provedbi imigracijskih zakona, prema nedavnoj anketi Reutersa/Ipsosa.

No, administracija nije izrazila namjeru odustati nakon što je Trump rasporedio oko 3000 saveznih policajaca na područje Minneapolisa u onome što je DHS opisao kao svoju najveću imigracijsku operaciju ikada. Grad je najnovija jurisdikcija sklona demokratima na meti Trumpove demonstracije sile upotrebom saveznih snaga.

Trump je rekao da je djelovao djelomično zbog optužbi za prijevare protiv nekih pripadnika velike somalsko-američke zajednice u toj saveznoj državi; predsjednik je somalske imigrante opisao kao „smeće“ i rekao da ih treba protjerati iz zemlje.

Dok Trumpovi dužnosnici kažu da su operacije nužan odgovor na labavu demokratsku politiku o imigraciji, lokalni demokratski čelnici optužili su agente ICE-a za rasno profiliranje i tvrdili da Trump namjerno potiče kaos kako bi opravdao svoju agresiju.

U govoru u Toledu, u saveznoj državi Ohio, u četvrtak, prije leta za Minneapolis, Vance je okrivio prosvjednike za nemire.

"Ako želite smanjiti kaos u Minneapolisu, prestanite se boriti protiv provedbe imigracijskih zakona i prihvatite da moramo imati granicu u ovoj zemlji", rekao je. „Nije tako teško.“

Vance bi trebao biti domaćin okruglog stola s lokalnim čelnicima i članovima zajednice u Minneapolisu, gdje će raspravljati o „obnovi zakona i reda u Minnesoti“ i sastati se s policijskim službenicima u znak podrške, priopćila je Bijela kuća. Potpredsjednik također planira razgovarati o Trumpovoj najavi da će od 1. veljače uskratiti savezna sredstva gradovima utočištima koji ne surađuju s administracijskim obračunom s ilegalnom imigracijom.

'Političko kazalište'

Richard Carlbom, predsjednik Demokratske stranke Minnesote, rekao je da se nada da će Vance promovirati smirenost, ali se boji političke agitacije.

„Mislim da on jednostavno dolazi ovdje zbog političkog kazališta. Cijela ova situacija s kojom se suočavamo je kampanja odmazde koju on i predsjednik Sjedinjenih Država vode protiv stanovnika Minnesote“, rekao je Carlbom za Reuters.

Trump je u srijedu tijekom svog govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj okrivio čelnike Minnesote, rekavši: „Mi zapravo toliko pomažemo Minnesoti, ali oni to ne cijene.“

Patty O'Keefe, 36-godišnja stanovnica Minnesote i neprofitna radnica koju su u siječnju federalni agenti poprskali paprenim sprejem i pritvorili nakon što je dokumentirala kretanje ICE-a u gradu, nije pozdravila Vanceov posjet.

„On poziva na zakon i red, dok njegovi federalni agenti stvaraju kaos i eskaliraju nasilje“, rekla je O'Keefe. „Njegova retorika razdora ovdje nije dobrodošla.“ Predsjednik i Bijela kuća povezali su operaciju ICE-a s optužbama za prijevaru u vezi s socijalnom pomoći u državi. Prema podacima ministarstva pravosuđa, od 2022. godine najmanje 56 ljudi priznalo je krivnju.

„Minnesota nas podsjeća da Zapad ne može masovno uvoziti strane kulture“, rekao je Trump u Davosu.