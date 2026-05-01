Jedan maloljetnik ide u istražni zatvor, drugi pod nadzorom socijale: 'Puno ovisi o obitelji'

Nakon višednevnih prijetnji bombama školama, vrtićima, bolnicama, Zračnoj luci Split, trgovačkim centrima i medijskim redakcijama, mladići, od kojih su najmanje dvojica maloljetni, uhićeni su zbog slanja lažnih prijetnji bombama. Policija ih tereti da su 23., 24., 28. i 29. travnja 2026. putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte tvrdeći da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni pritvor 17-godišnjaku koji se sumnjiči za terorizam jer je zagrebačkim osnovnim i srednjim školama slao e-mail poruke u kojima je navodio da su u tim obrazovnim ustanovama postavljene eksplozivne naprave.

S druge strane, sudac istrage Županijskog suda u Splitu drugom je maloljetniku odredio privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Jutarnji list piše kako su istražitelji otkrili da su maloljetnici poslali 220 mailova s prijetećeim porukama. Policija je opsežnim istraživanjem otkrila da su svi bili sudionici raznih gamerskih chat grupa. Odvjetnik Neven Antić u razgovoru za 24sata navodi da je za ovaj slučaj nadležan županijski sud te da se primjenjuje Zakon o sudovima za mladež.

'Iznimno se određuje istražni zatvor maloljetniku'

- Istražni zatvor protiv maloljetnika određuje se iznimno, no u ovom slučaju procijenjeno je da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela. Riječ je o ozbiljnoj situaciji, zbog čega je maloljetnik zadržan u pritvoru, unatoč svojoj dobi. Ovaj događaj izazvao je veliku reakciju javnosti i angažman mnogih službi, škole su se zatvarale, nastava je odgađana, a djeca su lutala gradom. Također je došlo do manjka policijskih službenika jer su bili raspoređeni na terenu, osobito u školama - istaknuo je odvjetnik Antić.

Na pitanje kako to da je jednom maloljetniku određen istražni zatvor, a drugom za isto kazneno djelo za koje ga terete, nije određen, navodi kako je potrebno sagledati cjelokupnu situaciju maloljetnika.

- Ne ispituju se samo okolnosti kaznenog djela nego i njegovo ponašanje u školi, interesi, eventualni hobiji te obiteljske prilike, koje su iznimno važne - ističe Antić. Postupci koji, kaže, uključuju maloljetnike vrlo su specifični.

- Trenutačno je u tijeku istraga, a maloljetnik će određeno vrijeme provesti u istražnom zatvoru. Sudsko vijeće odlučit će o daljnjem trajanju pritvora, odnosno o njegovu produljenju ako istraga ne bude dovršena u predviđenom roku. U ovom trenutku čeka se da državni odvjetnik provede istragu, uključujući telekomunikacijska vještačenja, kako bi se utvrdilo je li maloljetnik djelovao samostalno, je li bio potaknut od strane druge osobe ili eventualno prisiljen na počinjenje djela - zaključuje odvjetnik Antić.

Voditelj Centra za sigurniji internet Tomislav Ramljak za 24sata je, komentirajući prijeteće e-mailove, istaknuo da "prijetnje putem interneta nije moguće razlikovati kao lažne ili stvarne".

- Svaka se mora shvatiti ozbiljno i zahtijeva poduzimanje mjera fizičke kontrole i provjere prostora. Jedino je moguće digitalnom forenzikom i istragom doći do krajnjeg pošiljatelja kako bi se utvrdio identitet počinitelja - naveo je Ramljak. Kazneni zakon za terorizam predviđa velike sankcije, pa je za prijetnju počinjenjem nekih od oblika terorizma koji su specificirani u stavku 2. zakonodavac predvidio kaznu od jedne do osam godina zatvora. U Stavku 1. stoji da će se "onaj koji ima za cilj ozbiljno zastrašiti stanovništvo ili prisiliti državu na nešto i onaj koji počini napade koji mogu izazvati smrt ili uništenje javnih objekata" kazniti kaznom zatvora od 3 pa do 15 godina zatvora. Naime, na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, sudac istrage Županijskog suda u Splitu proveo je ispitivanje maloljetnog hrvatskog državljanina zbog kaznenog djela terorizma iz članka 97. stavak 2. u svezi stavka 1. točka 1., 4. i 6. Kaznenog zakona, nakon čega je Županijsko državno odvjetništvo donijelo rješenje o pokretanju pripremnog postupka prema maloljetniku zbog navedenoga kaznenog djela.

'Izazivali su strah'

- Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 23. i 24. travnja 2026., u nakani izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, putem elektroničkih uređaja poslao na adrese elektroničke pošte policijskih postaja, srednje škole i medija e-mail poruke u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba. Zbog takvih poruka policija je obavljala preglede institucija u odnosu na koje su se poruke odnosile, kako bi zaštitila građane, posebno osobe mlađe životne dobi, odnosno djecu, od mogućih postavljanja eksplozivnih naprava, te je došlo do uznemiravanja stanovništva. Sudac istrage je prema maloljetniku odredio privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad, radi pružanja pomoći i zaštite - navodi se u priopćenju ŽDO u Splitu. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici objavilo je da je u povodu primljene kaznene prijave Službe terorizma Ravnateljstva policije, na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnog hrvatskog državljanina (2009.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo terorizma iz članka 97. stavak 1. točka 1. i 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona.

- Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva napadima na veći broj osoba podmetanjem i aktiviranjem eksplozivnih naprava koji za posljedicu mogu imati izazivanje smrti većeg broja osoba, na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke u kojima se navodi da je u više obrazovnih ustanova na području Zagreba postavljena veća količina eksplozivnih naprava i u kojima se iznose prijetnje aktiviranjem eksplozivnih naprava i izazivanjem smrti većeg broja djece, što je za posljedicu imalo evakuaciju većeg broja objekata na koje se sadržaj poruka odnosio i protueksplozijski pregled objekata od strane policijskih službenika te uznemirenje velikog broja učenika navedenih obrazovnih ustanova, zaposlenika istih, kao i uznemirenje javnosti. Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, sudac je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku po navedenim osnovama - objavio je ŽDO Velika Gorica. USKOK je pokrenuo istragu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na terorizam, nakon niza prijetećih e-mailova koji su posljednjih dana izazvali paniku i evakuacije škola i vrtića diljem Hrvatske.Riječ je o mladiću rođenom 2007. godine, za kojeg se sumnja da je od 24. do 29. travnja u Pločama, koristeći mobilni uređaj, slao prijeteće poruke o postavljenim eksplozivnim napravama. Poruke je slao s korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe, a bile su upućene na veći broj adresa institucija i tijela u Hrvatskoj 