Jedan ozlijeđeni u prometnoj na A5 kod Đakova, HAK: 'Vozi se uz ograničenje od 60 km/h'

U prometnoj nesreći u srijedu u 10:26 na autocesti A5, kod mjesta Stari Perkovci, ozlijeđena je jedna osoba. Na mjesto nesreće stigla je hitna pomoć, a policija obavlja očevid, priopćila je PU brodsko-posavska.

Promet je na toj dionici otežan i vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60 km/h.

- Prometna nesreća na autocesti A5 na 74+020 km između čvora Sredanci i čvora Đakovo u smjeru Belog Manastira. Vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zbog prometne nesreće privremeno je prekinut promet u oba smjera na 10 minuta, piše HAK.