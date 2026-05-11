Jedna osoba preminula je od malarije u Sloveniji! U državi zabilježili porast zaraženih...

U siječnju ove godine jedna osoba je umrla u bolnici u Ljubljani od komplikacija uzrokovanih malarijom! Ovo je prvi slučaj u Sloveniji u posljednjih 30 godina da je netko umro od malarije, piše N1.

U posljednjim tjednima prošle i početkom ove godine Klinika za zarazne bolesti Sveučilišnog kliničkog centra u Ljubljani (UKC) zabilježila je porast broja pacijenata zaraženih malarijom, navode dalje.

Kako pišu Slovenske novice, u klinici za zarazne bolesti liječili su više pacijenata od malarije od prosjeka.

- Obično liječe do deset pacijenata s malarijom godišnje, no od pet pacijenata primljenih ove godine, troje je imalo tako težak tijek bolesti te im je bilo potrebno liječenje na intenzivnoj njezi - pišu Novice.

Detalji o preminulom pacijentu nisu objavljeni.

- Porast broja oboljelih od malarije u našoj zemlji uglavnom je povezan sa Zanzibarom, koji je postao iznimno popularna destinacija među Slovencima - poručuje izv. prof. dr. Tadeja Kotar iz UKC-a Ljubljana.

Upozorava da je to bolest koju Slovenci često podcjenjuju, iako može imati izuzetno brz i smrtonosan tijek

- Pacijent je umro zbog komplikacija. Putovao je po Africi (Sijera Leone) - potvrdili su za 24ur iz Nacionalnog instituta za javno zdravstvo.

Malarija je zarazna bolest koja se na ljude prenosi ubodom zaraženog komarca. Simptomi su visoka temperatura, jak umor, bolovi u mišićima, mučnina, glavobolja, treskavica...

Najopasnija je tropska malarija (Plasmodium falciparum) – bez brzog liječenja može dovesti do teških komplikacija i smrti.