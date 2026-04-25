MANJE NUSPOJAVA ZA BEBE

WHO prvi put odobrio lijek protiv malarije za dojenčad

Piše HINA,
Lijek bi mogao popuniti prazninu u zdravstvenoj skrbi za otprilike 30 milijuna beba koje se svake godine rađaju u područjima endemskim za malariju diljem Afrik

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prvi je put dala stručnu ocjenu i odobrila lijek protiv malarije za dojenčad. Verzija kombiniranog lijeka artemether-lumefantrin posebno je prilagođena novorođenčadi i bebama težine do pet kilograma, priopćio je WHO uoči Svjetskog dana malarije, koji se obilježava 25. travnja.

Lijek bi mogao popuniti prazninu u zdravstvenoj skrbi za otprilike 30 milijuna beba koje se svake godine rađaju u područjima endemskim za malariju diljem Afrike.

Do sada su mnoge bebe liječene dozama namijenjenima starijoj djeci, što nosi rizik od nuspojava. WHO preporučuje mreže protiv komaraca tretirane insekticidima za bebe i odrasle kako bi se od samog početka što više spriječili ubodi komaraca.

Djeca mlađa od pet godina čine 75 posto smrtnih slučajeva povezanih s malarijom, prema podacima WHO-a. Oko 95 posto slučajeva malarije prijavljuje se iz Afrike, kao i 95 posto smrtnih slučajeva. U 2024. godini bilo je 265 milijuna oboljelih i 579.000 smrtnih slučajeva.

Cjepiva koja maloj djeci pružaju određenu zaštitu od bolesti koju prenose komarci dostupna su već nekoliko godina.

Odobrenje WHO-a znači da zemlje mogu odobriti lijek čak i ako nemaju kapacitet za samostalno provođenje opsežnih kliničkih ispitivanja. To također znači da ga agencije UN-a mogu kupiti i, gdje vlade to dopuštaju, koristiti u zemljama u kojima je bolest pronađena.

