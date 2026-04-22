Jelena koja se bori s tumorom: Hvala svima, iznos je premašen. Čuvajte novac! Beskrajno hvala

Jelena Rebrnjak, 36-godišnja je grafička dizajnerica, kojoj je bila potrebna naša pomoć kako bi se mogla izliječiti od sinovijalnog sarkoma, zloćudnog, agresivnog i rijetkog tumora mekog tkiva od kojeg u prosjeku obole tek jedna do tri osobe na milijun ljudi. Nakon što smo ranije u srijedu objavili podatke za uplatu, Jelena se oko 14 sati javila s dobrim vijestima - premašen je iznos potreban za liječenje, a sada, uz zahvale svima, želi da se uplate zaustave.

- Dragi ljudi, od sveg srca koje mi je prepuno - hvala vam! Ovo je planulo. Iako na platformi iznos nije 100%, ogroman broj vas je uplaćivao donacije direktno i iznos je skupljen, premašen, osiguran - baš kao i moje cjepivo koje idem brzo naručiti, još jedna šansa više da se obračunam s ovim zlikovcem u meni. S moje strane… ne mogu opisati što ste mi poklonili. To je toliko veće i od ovog najbitnijeg koraka kupnje cjepiva - poklonili ste mi ljubav, dobrotu, mir, energiju, sreću, kao i nadu na sto razina. I drugi ljudi koji pokušavaju pronaći neku nadu i rješenje za svoje teške okolnosti sada su dobili ideju više, nadu više, smjer više - i njima ste pomogli. Beskrajno sam zahvalna na svemu: svakom trudu, misli, poruci, želji, donaciji, javljanju da je link opet pukao i pomoći da se sve ponovno pokrene… a najviše na tome da se kao nacija uvijek toliko angažiramo kako bismo u humanitarnom duhu pomogli, da nas tu ništa ne dijeli - ovoga puta za pomoć meni, a nebrojeno puta za pomoć mnogima. Ostanimo ovakvi. Preplavljena porukama i komentarima, nisam uspjela na sve odgovoriti - introvertima je ovo ozbiljan zadatak, rekla je Jelena.

- Facebook nisam ni pogledala jer se ni šifre ne sjećam - stara sam. Ako vam nisam odgovorila ili sam bila preštura, molim vas da mi ne zamjerite i znajte da beskrajno cijenim svaki atom dobrote poslan u mom smjeru, kao i moji roditelji, obitelj i prijatelji. Oni su do sada iznosili velik teret moje situacije kako bi meni bilo lakše - vozili me posvuda, iščekivali krajeve operacija i terapija, donirali za sve i svašta, slušali me, trpjeli, tješili, hrabrili i tražili načine da se nešto napravi. Hvala što ste i njima ovime pomogli. Sad kreće operacija “zaustavimo donacije”. :D Službena kampanja na platformi će biti stopirana, ali molim vas za još jednu uslugu - jedan val poruke da pošaljemo. Javite svima da je iznos prikupljen i da zaustavimo ovaj val direktnih donacija na žiro-račun. Život je nepredvidiv, trebat će i nekom drugom pomoć - sad je vrijeme za njih, nadam se što manje njih. Od sveg srca i do neba - hvala vam!, poručila je Jelena.

U posljednje tri godine prošla je dvije velike operacije. Uklonjeno joj je cijelo lijevo plućno krilo zajedno s tumorom veličine dinje. Iza nje je šest ciklusa kemoterapije, pet zračenja dviju metastaza, zračenje metastaze na mozgu, bezbroj kontrola, čekanja i nalaza. I još uvijek ide dalje.

Trenutno je na terapiji Pazopanibom, ali ona je, kako kaže, tek krhka brana prema bolesti kojoj treba pomoć. Upravo je dobila novu metastazu i uskoro kreće novo zračenje. Za sinovijalni sarkom lijeka nema. Barem ne zasad. Postoji eksperimentalna terapija u Americi koja stoji gotovo milijun dolara. To je, kaže, odmah prekrižila.

- Meni se još ne umire, tako da sam primorana pokušati s drugim idejama - kaže Jelena.

Ta druga ideja danas ima ime, personalizirano peptidno cjepivo iz Tübingena. Prije nekoliko tjedana poslala je uzorak svog tumora u njemačku medicinsko-istraživačku ustanovu CeGaT, gdje se genskom analizom tumorskog tkiva utvrđuje može li se izraditi potpuno personalizirano cjepivo, doslovno skrojeno prema slabostima njezinog raka, kako bi imunološki sustav mogao bolje prepoznati i napasti sarkom. Prvi korak bila je analiza tkiva koja je koštala 20.000 eura. Taj iznos uspjela je prikupiti uz pomoć ljudi iz svoje bliže orbite.

Sada slijedi ono najteže, izrada cjepiva i oko 12 odlazaka u Tübingen, uz smještaj i pratnju tijekom terapije. Ukupni trošak iznosi 85.000 eura. A vrijeme nije saveznik. Cjepivo se počinje izrađivati tek nakon uplate i za to su potrebna tri do četiri mjeseca. U ta tri mjeseca bolest ne miruje.

- Ako terapija da svoj maksimum, meni je to šansa da dulje živim. Da bolest uspori ili stane. Da mogu raditi, družiti se s bitnim ljudima, otići na more - ističe.