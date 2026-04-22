Jelena koja se bori s tumorom: Hvala svima, iznos je premašen. Čuvajte novac! Beskrajno hvala

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Iva Tomas,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Privatni album

Sada slijedi ono najteže, izrada cjepiva i oko 12 odlazaka u Tübingen, uz smještaj i pratnju tijekom terapije. Ukupni trošak iznosi 85.000 eura. A vrijeme nije saveznik...

Jelena Rebrnjak, 36-godišnja je grafička dizajnerica, kojoj je bila potrebna naša pomoć kako bi se mogla izliječiti od sinovijalnog sarkoma, zloćudnog, agresivnog i rijetkog tumora mekog tkiva od kojeg u prosjeku obole tek jedna do tri osobe na milijun ljudi. Nakon što smo ranije u srijedu objavili podatke za uplatu, Jelena se oko 14 sati javila s dobrim vijestima - premašen je iznos potreban za liječenje, a sada, uz zahvale svima, želi da se uplate zaustave.

NAJTEŽA BITKA Jelena se bori protiv sarkoma, a sad joj treba naša pomoć za liječenje: 'Meni se ne umire'
- Dragi ljudi, od sveg srca koje mi je prepuno - hvala vam! Ovo je planulo. Iako na platformi iznos nije 100%, ogroman broj vas je uplaćivao donacije direktno i iznos je skupljen, premašen, osiguran - baš kao i moje cjepivo koje idem brzo naručiti, još jedna šansa više da se obračunam s ovim zlikovcem u meni. S moje strane… ne mogu opisati što ste mi poklonili. To je toliko veće i od ovog najbitnijeg koraka kupnje cjepiva - poklonili ste mi ljubav, dobrotu, mir, energiju, sreću, kao i nadu na sto razina. I drugi ljudi koji pokušavaju pronaći neku nadu i rješenje za svoje teške okolnosti sada su dobili ideju više, nadu više, smjer više - i njima ste pomogli. Beskrajno sam zahvalna na svemu: svakom trudu, misli, poruci, želji, donaciji, javljanju da je link opet pukao i pomoći da se sve ponovno pokrene… a najviše na tome da se kao nacija uvijek toliko angažiramo kako bismo u humanitarnom duhu pomogli, da nas tu ništa ne dijeli - ovoga puta za pomoć meni, a nebrojeno puta za pomoć mnogima. Ostanimo ovakvi. Preplavljena porukama i komentarima, nisam uspjela na sve odgovoriti - introvertima je ovo ozbiljan zadatak, rekla je Jelena.

- Facebook nisam ni pogledala jer se ni šifre ne sjećam - stara sam. Ako vam nisam odgovorila ili sam bila preštura, molim vas da mi ne zamjerite i znajte da beskrajno cijenim svaki atom dobrote poslan u mom smjeru, kao i moji roditelji, obitelj i prijatelji. Oni su do sada iznosili velik teret moje situacije kako bi meni bilo lakše - vozili me posvuda, iščekivali krajeve operacija i terapija, donirali za sve i svašta, slušali me, trpjeli, tješili, hrabrili i tražili načine da se nešto napravi. Hvala što ste i njima ovime pomogli. Sad kreće operacija “zaustavimo donacije”. :D Službena kampanja na platformi će biti stopirana, ali molim vas za još jednu uslugu - jedan val poruke da pošaljemo. Javite svima da je iznos prikupljen i da zaustavimo ovaj val direktnih donacija na žiro-račun. Život je nepredvidiv, trebat će i nekom drugom pomoć - sad je vrijeme za njih, nadam se što manje njih. Od sveg srca i do neba - hvala vam!, poručila je Jelena.

STRAŠNE DOJAVE Niz jezivih prijetnji o bombama u školama! Analitičari: 'Teško je utvrditi tko šalje takve poruke'
U posljednje tri godine prošla je dvije velike operacije. Uklonjeno joj je cijelo lijevo plućno krilo zajedno s tumorom veličine dinje. Iza nje je šest ciklusa kemoterapije, pet zračenja dviju metastaza, zračenje metastaze na mozgu, bezbroj kontrola, čekanja i nalaza. I još uvijek ide dalje. 

Trenutno je na terapiji Pazopanibom, ali ona je, kako kaže, tek krhka brana prema bolesti kojoj treba pomoć. Upravo je dobila novu metastazu i uskoro kreće novo zračenje. Za sinovijalni sarkom lijeka nema. Barem ne zasad. Postoji eksperimentalna terapija u Americi koja stoji gotovo milijun dolara. To je, kaže, odmah prekrižila.

- Meni se još ne umire, tako da sam primorana pokušati s drugim idejama - kaže Jelena.

Ta druga ideja danas ima ime, personalizirano peptidno cjepivo iz Tübingena. Prije nekoliko tjedana poslala je uzorak svog tumora u njemačku medicinsko-istraživačku ustanovu CeGaT, gdje se genskom analizom tumorskog tkiva utvrđuje može li se izraditi potpuno personalizirano cjepivo, doslovno skrojeno prema slabostima njezinog raka, kako bi imunološki sustav mogao bolje prepoznati i napasti sarkom. Prvi korak bila je analiza tkiva koja je koštala 20.000 eura. Taj iznos uspjela je prikupiti uz pomoć ljudi iz svoje bliže orbite. 

SVE SU BILE LAŽNE Dojave o bombama šire se regijom: Evakuacije u školama i centrima od Srbije do Hrvatske
Sada slijedi ono najteže, izrada cjepiva i oko 12 odlazaka u Tübingen, uz smještaj i pratnju tijekom terapije. Ukupni trošak iznosi 85.000 eura. A vrijeme nije saveznik. Cjepivo se počinje izrađivati tek nakon uplate i za to su potrebna tri do četiri mjeseca. U ta tri mjeseca bolest ne miruje.

- Ako terapija da svoj maksimum, meni je to šansa da dulje živim. Da bolest uspori ili stane. Da mogu raditi, družiti se s bitnim ljudima, otići na more - ističe.

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije
40 GODINA OD ČERNOBILA

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije

TREĆI DIO Hrabro su ušli ispod reaktora i ispustili vodu, ali i tamo su prošli pravu dramu jer su ostali bez svjetla. Iako su znali da riskiraju bolnu smrt od radijacije, otišli su i spasili svijet od još veće katastrofe...
'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'

DRUGI DIO Hrvatski znanstvenik Zdenko Franić posjetio je Černobil i stajao na mjestu s kojeg su stanovnici Pripjata promatrali plamen nakon eksplozije. Svi ti ljudi su završili u agoniji...
EKSPLOZIJA U SPLITU Poginuli muškarac bio je dio krim miljea. Povezivali ga s Ringwaldom?!
STRAŠNO

EKSPLOZIJA U SPLITU Poginuli muškarac bio je dio krim miljea. Povezivali ga s Ringwaldom?!

Podsjetimo, eksplozija se dogodila u utorak oko 22.45 u pothodniku ispod Ulice Domovinskog rata koji povezuje Ravne njive i Kocunar

