Još danas će diljem zemlje biti sunčano i vruće, no od ponedjeljka dolazi nova promjena i veliki pad temperature, javlja DHMZ.

U središnjoj Hrvatskoj tijekom dana biti pretežno sunčano, uz povremenu naoblaku, dok će najviša temperatura biti između 29 i 33 Celzija. U Slavoniji i Baranji bit će sunčano i vruće s najvišom temperaturom od 33 stupnja.

U gorju i na sjevernom Jadranu bit će sunčano uz povremenu naoblaku. U gorju će temperatura biti između 28 i 31 stupanj, a na moru između 30 i 33. U Dalmaciji će biti sunčano i vruće uz temperature do 34 stupnja.

Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Duž obale ujutro burin, danju jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, potkraj dana u okretanju na južni vjetar i jugo.

Od ponedjeljka velika promjena

U ponedjeljak će jug Jadrana još biti sunčan i suh, dok na ostatak obale i u zapadne krajeve stiže naoblačenje s kišom i pljuskovima. Pljuskova će tijekom dana biti i u istočnim krajevima, a oni negdje mogu biti jače izraženi.

Zapuhat će mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će umjerena i jaka bura, a na južnom dijelu zapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 23 u zapadnim krajevima unutrašnjosti do 29 u istočnim, a na Jadranu od 27 do 32 °C.

U utorak postoji mogućnost za malo kiše, dok će srijeda biti promjenjiva, ponegdje s kišom i pljuskovima.