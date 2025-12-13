Obavijesti

Još dogašuju požar u CIAKU u Zaboku. Evo koje su posljedice! Djelatnica: Srce me boli, strašno

Foto: Luka Safundžić/24sata

Na početku je bilo 60 vatrogasaca, kasnije se broj smanjivao. Sada ih je ostalo desetak. Hvala Bogu, nitko nije ozlijeđen, kaže zapovjednik Sinković

Jutro nakon velikog požara u pogonu CIAKA u Zaboku, razgovarali smo s ljudima koji su bili na terenu. Vatra je buknula oko 23 sata u petak. 

- Nakon cjelonoćnog gašenja požara, sada imamo dogašivanje. Najkasnije do 12 sati bi trebalo to završiti i da možemo reći da je požar skroz ugašen. Firma CIAK se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada, momentalno vam ne mogu reći što se događalo unutra, ali taj otpad je gorio - kaže nam zapovjednik JVP Dražen Sinković. Dodaje da su vatrogasci oprezno pristupili opasnom otpadu. 

- Vatrogasci su došli u razbuktaloj fazi. Svi su se s ovog područja angažirali. Ohlađivali smo područje hale. Oko pola 3 sata ujutro smo smanjili temperaturu unutar hale. Mogu reći da smo pred završetkom gašenja požara. Na početku je bilo 60 vatrogasaca, kasnije se broj smanjivao. Sada ih je ostalo desetak. Hvala Bogu, nitko nije ozlijeđen. Nije bilo djelatnika unutra, prvi koji su došli na požarište su vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe - kaže Sinković. 

Zatekli smo i jednu djelatnicu CIAKA. 

- Srce me boli. Strašno. Ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo - kratko je prokomentirala. 

Požar U CIAK-u je lokaliziran u 02:30 sati, na dežurstvu ostaje JVP Zagorska. Tijekom jutra će se vršiti raščišćavanje i sanacija.

Što se tiče mjerenja kvalitete zraka, radi se o blagom onečišćenju, a kvaliteta zraka je u normali.

Foto: Luka Safundžić/24sata

