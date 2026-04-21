PROCES NA ČEKANJU

Još nema dogovora oko izbora izbora ustavnih sudaca, ali Malenica otkrio četiri imena

Piše Snježana Krnetić,
Još nema dogovora oko izbora izbora ustavnih sudaca, ali Malenica otkrio četiri imena
U igri su sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, odvjetnik Mladen Sučević, sudac Ustavnog suda Goran Selanec i zagrebački pročelnik Željko Matijašec. Parlamentarna većina podržala Pajalića i Sučevića.

Iako se najavljivalo da bi danas Sabor mogao glasati oko izbora tri ustavna suca, od toga nije bilo ništa jer nema dogovora vlasti i oporbe. Ustavni sud, od 12. travnja radi u krnjem sastavi jer su istekli produljeni mandati sucima Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu. HDZ i dalje inzistira na povezanom procesu izbora troje ustavnih sudaca i predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Ivan Malenica (HDZ) iznio je po prvi puta spomenuo imena četiri kandidata od kojih bi se trebalo odlučiti imena trojice s kojima se ide pred Sabor. Naveo je kako se intenzivno razgovaralo o sucu Vrhovnog suda Željku Pajaliću, odvjetniku Mladenu Sučeviću, sucu Ustavnog suda koji želi reizbor Goranu Selanecu i pročelniku u Gradu Zagrebu Željku Matijašecu. HDZ-u je upitan jedan kandidat.

- Bez obzira što se Selancu zamjera određena vrsta političkog aktivizma, on je i dalje predmet razgovora koji će se voditi narednih dana jer nam je cilj na sljedećoj sjednici Odbora za Ustav utvrditi tri kandidata koja će uputiti na saborsku plenarnu sjednicu i da se o njima može glasati - rekao je Malenica. 

Zapelo oko sudaca: Jandroković otkrio kad bi će biti dogovor

HDZ očekuje da bi se sve moglo riješiti do idućeg glasovanja 30. travnja, a Malenica napominje kako bi Odbor za Ustav do kraja tjedna trebao dogovoriti oko tri imena s kojim se ide na plenum. Parlamentarna većina podržala je Pajalića i Sučevića za ustavne suce. Saša Đujić (SDP) kaže kako se o konkretnim imenima nije razgovaralo niti su dogovorena.  

- Mi tražimo deblokadu pregovora za Vrhovni sud. Imamo sliku nekih imena u glavi, ali vjerujem da imaju i oni. Nećemo izabrati jedan jedan, to ne dolazi u obzir. Izabrat ćemo sva tri suca ili nijednoga. Kada se deblokira izbor predsjednika Vrhovnog suda, onda mi možemo krenuti dalje. O imenima smo razgovarali, nismo još ništa dogovorili - kazao je. 

'Dogovorili smo metodologiju, nije matematička trgovina. Probat ćemo postići konsenzus'

u HDZ-u navode da se sjednica Odbora za pravosuđe očekuje u narednim danima, kada bi se uputilo i mišljenje predsjedniku Republike o izboru čelne osobe Vrhovnog suda. Ukoliko predsjednik Republike predloži kandidatkinju do 30. travnja, vjerujem da se onda može u Saboru glasati i o Ustavnom sudu i Vrhovnom sudu.

- Ukoliko prijedlog predsjednik Republike ne dođe do 30 travnja  onda će se na prvom idućem glasovanju u Saboru izabrati predsjednika ili  predsjednicu Vrhovnog suda - kazao je Nikola Mažar.

