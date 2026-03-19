Još ništa od početka suđenja za dvostruko ubojstvo: Obrani su sporni dokazi, idu na viši sud

Prošlo je devet mjeseci od brutalne likvidacije Andree K. i Marijana C. u njihovoj garaži u Ulici Črna voda u Markuševcu. Optužnica je podignuta, ali u četvrtak nije i potvrđena!

Optuženi su bivši vojnik Matija Mašala, pomagač Fran Radinović i Andrein bivši muž Andrej Bajac kao naručitelji. Obrane Mašale i Bajca su se žalile na zakonitost dokaza, odnosno na to jesu li istražitelji imali nalog za pretragu Andrejinog računala. Obrana smatra da nisu pa da tako i sve što je tamo pronađeno, ne bi smjelo biti korišteno u procesu kao dokaz. Tvrde i da pretraga računala nije obavljena kad piše u zapisniku.

Po novom Zakonu o kaznenom postupku, sjednice optužnih vijeća se održavaju bez stranaka u postupku, i to je tako doneseno radi ubrzanja postupaka, kako tvrdi Ministarstvo pravosuđa. Međutim, u praksi to evidentno ne funkcionira. Naime, i tužiteljstvo i obrana mogu tražiti da budu prisutni i da se odmah, kao što je to bilo prije, riješi zakonitost dokaza. Na taj način se u suđenje kreće 'na čisto', za razliku od situacije kad se zakonitost dokaza rješava na početku rasprave. Županijski sud u Zagrebu je odbio prijedlog obrana da se dio dokaza izdvoji kao nezakoniti, ali im je ostavio mogućnost žalbe. Pa su se i žalili.

To znači da će spis sad na Visoki kazneni sud, gdje će, ako je suditi po prosjeku, stajati oko šest mjeseci prije odluke. Tako da promjena Zakona o kaznenom postupku i nije skratila sam sudski proces.

Detalji optužnice

Ako budu osuđeni, prijeti im i do 40 godina zatvora. Pa čak i Bajcu koji nije bio na mjestu zločina, jer se poticanje na ubojstvo kažnjava kao da je poticatelj sam ubojica. On je optužen za dva kaznena djela. Jedno je poticanje na femicid, odnosno da je naručio ubojstvo svoje bivše supruge. To je prvi put u Hrvatskoj da je itko optužen za to kazneno djelo. Drugo je poticanje na teško ubojstvo iz koristoljublja, osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda u odnosu na Marijana. Mašala je optužen za dva teška ubojstva na 'podmukao način' iz koristoljublja. Radinović je optužen za pomaganje u dva teška ubojstva, za što ga se po zakonu može osuditi kao da je sam povukao okidač.

Matija Mašala, kako se sumnja, čekao je Andreu i Marijana da krenu po Andreino i Bajčevo dijete u njihovoj garaži. Izašao je iz tame i u Marijana ispalio dva metka, u Andreu 14. Sjeo je na svoj motor, kojeg su on i njegov pomagač Radinović oblijepili narančastim trakama u nadi da se tako neće prepoznati specifični zlatni detalji. Zaputio se prema obližnjoj ulici gdje ga je čekao Radinović, s njegovim automobilom s personaliziranim tablicama. Presvukao se, skinuli su narančaste trake, Radinović je motocikl ostavio ispred Mašaline zgrade u Sesvetama, a Mašala je otišao na svoj posao na Pantovčak, jer je bio pripadnik počasno zaštitne bojne predsjednika države.

Mislili su da imaju savršeni plan, međutim, odali su ih telefoni, nadzorne kamere kuća, stanovnici koji su ih vidjeli, a na kraju je priznao i sam Radinović. Čak je policiji predao svoju pištoljsku cijev koju je Mašala stavio na svoj službeni pištolj kako bi probao forenzičarima otežati posao. Bajac je u vrijeme dok je Andrea trebala doći po kćer igrao PlayStation i snimao se, u nadi da će si tako zacementirati alibi. Prema optužnici, Bajac je Mašalu 'angažirao' u svibnju, svega mjesec dana prije ubojstva. U isto vrijeme, Visoki prekršajni sud je odbio žalbu policije na oslobađajuću presudu za Bajca, kojeg je Andrea prijavila za fizičko nasilje uslijed kojeg nije nastala ozljeda. Kako smo već pisali, policija je napisala krivi datum kad se dogodio prekršaj, a onda se nitko od njih nije pojavio na sudu da ispravi tu pogrešku.