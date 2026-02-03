Vojnik i bivši muž ubijene htjeli su van iz istražnog zatvora. Sud ih je odbio, pa su se žalili

Matija Mašala, vojnik optužen za dvostruko ubojstvo u Markuševcu i Andrej Bajac, optužen da je to ubojstvo i naručio kao bivši suprug ubijene Andreje Kosinec, htjeli su izaći iz istražnog zatvora.

Kad je podignuta optužnica i produljen im istražni zatvor u prosincu prošle godine, žalili su se. Županijski sud u Zagrebu je odbio njihovu žalbu, pa su išli na Visoki kazneni sud. Sredinom siječnja, Visoki kazneni sud je odbio žalbe i potvrdio da ostaju iza rešetaka.

Tako je Mašali istražni zatvor produljen zbog težine kaznenog djela odnosno dva teška ubojstva, neometanog provođenja istrage i procesa, ali i opasnosti od ponavljanja djela. Bajcu zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i uništavanja dokaza. Fran Radinović, optužen da je bio pomagač Mašali u ubojstvu, nije se žalio.

Našli ih preko mobitela i nadzornih kamera

Matija Mašala i Fran Radinović tog su krvavog 13. lipnja u 17 sati došli u Ulicu Šelendići u podsljemenskoj zoni. Matija je stigao motociklom Kawasaki Ninja ZX-12R, sa specifičnim zlatnim detaljima, a Fran u Matijinu automobilu Honda Accord, koji ima personalizirane tablice. Njihov plan kretao je upravo iz ove ulice, pomalo zabačene i okružene šumom, zbog čega su mislili da ih nitko neće vidjeti. Narančastom vrpcom obljepljuju dijelove motocikla koji su inače zlatni. Obljepljuju i sjedalo, a nalijepili su i dvije trake u obliku slova "X" na prednji dio motocikla kako bi prikrili o kojoj je marki riječ.

Tamo je Matija stigao malo poslije 17 sati, i to motociklom koji su prije pokušali zakamuflirati. Sa sobom je imao napunjeno oružje. Prema rekonstrukciji krim istrage, motocikl je parkirao ispred zgrade, što su uočili i svjedoci, te potom kroz prolaz za pješake ušao u podzemnu garažu vile sa stanovima. Prema svemu sudeći, dobro je znao kuda se kreću njegove žrtve. Kako doznajemo od njima bliskih osoba, od stana do garaže Andrea i Marijan imali su samo desetak stepenica. Čekao je da se spuste iz stana. Marijan je sjeo na vozačko mjesto, a Andrea na suvozačko. Trebali su otići po Andreino dijete kod njenog bivšeg partnera i odvesti ga baki i djedu. Potom je Andrea trebala krenuti na posao. No onda ih je presreo Matija.

U 18.15 sati prišao je automobilu i počeo pucati u vozačevo staklo. Ispalio je 16 metaka, većinom u Andreu. Nakon toga izlazi iz garaže, oružje sakriva u motocikl, sjeda i bježi. Tjedan dana nakon njihovog uhićenja, uhićen je i Andrein bivši suprug Andrej Bajac pod sumnjom da je naručio dvostruko ubojstvo u kojem je Marijan bio kolateralna žrtva, a Andrea meta. Društvene mreže troje uhićenih su bile pune međusobne komunikacije i videa zajedničke vožnje motora.

Družili se s bivšim

Pomagač u dvostrukom ubojstvu, Fran Radinović, par dana nakon uhićenja u lipnju policiji je sve priznao. Šest mjeseci nakon, kako piše u optužnici, drži se teze da je vojnik Matija Mašala prijetio da će mu ubiti djevojku i roditelje ako mu ne pomogne ubiti Andreju K. i Marijana C. Dan prije likvidacije, 12. lipnja, Mašala i Radinović došli su kod Andrejinog bivšeg, Andreja Bajca, u kuću iza Sesveta. To tvrde i Radinović i Bajčeva djevojka koja je s živjela s njim i njegovim roditeljima. To otkrivaju i poruke.

Radinović, prema optužnici, oko 16 sati dan prije ubojstva poslao Mašali poruku 'Večeras?', na koju Mašala odgovara 'Da'. Tri sata kasnije, Mašala zove Bajca. Te poruke svakako bacaju novo svjetlo na to koliko je Radinović znao unaprijed. Nakon toga, Mašala i Radinović se dva puta čuju telefonom. U četiri terabajta podataka, istražitelji su pronašli dovoljno da posumnjaju u njegovu priču.