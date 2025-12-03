Još traže dvojac koji je bojom gađao antifašiste s gumenjaka

Nakon što su u nedjelju antifašistički prosvjednici napadnuti u Zadru, zadarska policija u svoje prostorije je istog dana privela dvije osobe, i to maloljetnika starog svega 14 godina, koji se držao uz pripadnike navijačke skupine Tornado, koji su pak postavili zamku za prosvjednike koji su mirno koračali zadarskim ulicama.

Privedena je i žena, koja je bila sudionica antifašističkog prosvjeda, a oboma su im nakon provedenog istraživanja dani optužni prijedlozi zbog kojih će završiti na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru. Naime, policija je utvrdila su su oboje remetili javni red i mir.

No, misterij tko su dvojica u gumenjaku koji su kolonu antifašista dočekali na moru ispod zadarskog gradskog mosta, još nije riješen, iako sve marine i lučice imaju video nadzor.

- I dalje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje uključuje pregled audio i video zapisa s ciljem pronalaska počinitelja te utvrđivanja protupravnih ponašanja počinjenih tijekom navedenog javnog prosvjeda. O svemu utvrđenom javnost će biti pravovremeno obaviještena. prosvjednici napadnuti, objavili su zadarskoj policiji.

Podsjetio, u četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, građani su sudjelovali u prosvjednim marševima koje je organizirala inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma. Okupilo se tisuće ljudi, no, Riječani i Zadrani su prošli najgore jer se na njih bacalo petarde ili vodene bombe kao navedeni dvojac s gumenjakom. Riječka policija je pronašla huligane, no, zadarska još uvijek je u potrazi za njima.