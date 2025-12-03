Obavijesti

News

Komentari 2
INCIDENTI NA MARŠU U ZADRU

Još traže dvojac koji je bojom gađao antifašiste s gumenjaka

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 6 min
Foto: Dalmatinski portal

I dalje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje uključuje pregled audio i video zapisa s ciljem pronalaska počinitelja te utvrđivanja protupravnih ponašanja počinjenih tijekom navedenog javnog prosvjeda, kažu u policiji

Nakon što su u nedjelju antifašistički prosvjednici napadnuti u Zadru, zadarska policija u svoje prostorije je istog dana privela dvije osobe, i to maloljetnika starog svega 14 godina, koji se držao uz pripadnike navijačke skupine Tornado, koji su pak postavili zamku za prosvjednike koji su mirno koračali zadarskim ulicama.

Privedena je i žena, koja je bila sudionica antifašističkog prosvjeda, a oboma su im nakon provedenog istraživanja dani optužni prijedlozi zbog kojih će završiti na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Zadru. Naime, policija je utvrdila su su oboje remetili javni red i mir.

No, misterij tko su dvojica u gumenjaku koji su kolonu antifašista dočekali na moru ispod zadarskog gradskog mosta, još nije riješen, iako  sve marine i lučice imaju video nadzor.

- I dalje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje uključuje pregled audio i video zapisa s ciljem pronalaska počinitelja te utvrđivanja protupravnih ponašanja počinjenih tijekom navedenog javnog prosvjeda. O svemu utvrđenom javnost će biti pravovremeno obaviještena. prosvjednici  napadnuti, objavili su zadarskoj policiji.

Zadar: Prosvjedni marš protiv fašizma Zadar: Prosvjedni marš protiv fašizma Zadar: Prosvjedni marš protiv fašizma
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetio, u četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, građani su sudjelovali u prosvjednim marševima koje je organizirala  inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma. Okupilo se tisuće ljudi, no, Riječani i Zadrani su prošli najgore jer se na njih bacalo petarde ili vodene bombe kao navedeni dvojac s gumenjakom. Riječka policija je pronašla huligane, no, zadarska još uvijek je u potrazi za njima.

